Micro e pequenas empresas têm até sexta (28) para se inscrever em programa de inovação do Sebrae

Donos de pequenos negócios de Pernambuco interessados em aumentar a produtividade de suas empresas podem se inscreveraté a próxima sexta-feira (28)no novo ciclo do programa Agente Local de Inovação – ALIProdutividade, realizado pelo Sebrae em parceria com o Programa Brasil Mais Produtivo, do Governo Federal. As vagas são limitadas e exclusivas para micro e pequenas empresas (MEs e EPPs) sediadas no estado. Para participar, é preciso preencher o formulário de inscrição disponível no link https://bit.ly/aliprodutividade2025.

Com até seis meses de acompanhamento gratuito, os empreendedores selecionados receberão suporte de um Agente Local de Inovação para mapear desafios e implementar soluções inovadoras. Após o diagnóstico, são oferecidas consultorias especializadas para que os negócios tenham custos operacionais reduzidos e o faturamento aumentado por meio de mudanças cirúrgicas na gestão.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

OALIProdutividade é focado em três eixos principais: faturamento, produtividade e redução de custos. Os acompanhamentos são realizados de maneira presencial, com o agente na empresa, e também por meio de encontros coletivos. “Já na primeira conversa é feito um levantamento de quais são os maiores gargalos que estão havendoalie de que maneira eles podem ser sanados. Então, por exemplo, o agente pode perceber problemas de logística, estoque, marketing digital, vendas, de pessoal, então varia muito de acordo com a realidade de cada negócio”, explica Mariah Ximenes, analista do Sebrae/PE.

Ao todo, o Sebrae conta com 26 agentes para atuação no Grande Recife, Agreste e Sertões. Cada bolsista do programa pode atender até 25 empresas. O primeiro ciclo de consultorias começa em março e segue até junho. Os empreendedores que não conseguirem ingressar na primeira rodada podem participar do segundo ciclo, previsto para iniciar em julho deste ano. É importante destacar que oALIProdutividade é focado em soluções para empresas formalizadas enquadradas como ME e EPP, portanto, Microempreendedores Individuais (MEIs) não estão no guarda-chuva do programa.

INSCRIÇÃO

Empreendedores interessados no auxílio gratuito doALIProdutividade devem preencher o formulário detalhado hospedado na página do Sebrae Pernambuco. “É preciso fornecer dados básicos, como CNPJ da empresa, cidade onde o negócio está localizado e descrever as possíveis dúvidas sobre o projeto para que os agentes da regional verifiquem a viabilidade de participação no programa”, conclui Mariah.