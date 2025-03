Petrobahia tem crescimento de 30% na contratações de postos no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em 2024 a Petrobahia cresceu 30% a contratação de novos bandeirados em postos de combustíveis, comparado ao mesmo período de 2023. Todos os contratos são para a Região Nordeste, envolvendo cidades na Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte.

“Para 2025 o objetivo é seguir avançando, aumentando esses índices e também a nossa presença em diferentes cidades e estados, tudo isso dentro do nosso propósito, que é seguir levando um produto de qualidade”, reforça o superintendente comercial da Petrobahia Marcio Salles.

Posicionada entre as dez maiores distribuidoras de combustíveis de País e também entre as 200 maiores empresas do Brasil, a Petrobahia hoje está presente em quatro das cinco regiões brasileiras, com exceção apenas dos estados do Sul.

Levantamento divulgado este ano pela ANP apontou que Petrobahia ampliou em mais de 50% (50,31%) o seu volume de vendas comparando o desempenho do primeiro semestre de 2023 com o apresentado nos primeiros seis meses de 2024, se consolidando entre as líderes de distribuição de combustíveis do Norte/Nordeste.