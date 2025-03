Sebrae lança Agenda de Desenvolvimento Regional para fortalecer a Mata Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sebrae Pernambuco lançou a Agenda de Desenvolvimento Regional – Mata Sul, um plano estratégico construído por 39 líderes de nove municípios para impulsionar o crescimento econômico e social da região nos próximos cinco anos. O evento, realizado na noite desta quarta-feira (19), no Hotel Sesc Guadalupe, em Sirinhaém, reuniu empresários, representantes do poder público e da sociedade civil, consolidando um ano de trabalho intenso do Programa LIDER (Liderança para o Desenvolvimento Regional), promovido pelo Sebrae Pernambuco.

Elaborada de forma colaborativa ao longo de sete encontros, a Agenda de Desenvolvimento Regional – Mata Sul conta com três eixos estratégicos de atuação: Indústria, Comércio e Serviços; Agronegócios e Turismo; e Educação, Ciência, Inovação e Tecnologia. Para cada um desses segmentos, foram estabelecidos objetivos e metas a serem alcançados até 2030, com foco no desenvolvimento sustentável da região. O documento completo pode ser acessado no link sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/PE/Anexos/Livro%20-%20Lider%20Mata%20Sul.pdf.

Na abertura do evento, marcada por uma apresentação artística ressaltando a riqueza cultural característica da região, o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, destacou o papel do Programa LIDER na construção de soluções para o desenvolvimento dos territórios. A metodologia, construída pelo próprio Sebrae, já obteve resultados positivos em outras regiões do estado, a exemplo do Sertão do Araripe e do Sertão do São Francisco. “O Sebrae desenvolveu essa metodologia para fortalecer os territórios e unir as lideranças. Esse é o Pernambuco que dá certo, que discute suas prioridades e seus problemas e encontra caminhos para resolvê-los", afirmou Murilo Guerra.

O prefeito de Primavera e vice-presidente do Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana (Comsul), Jeyson Falcão, ressaltou que a Mata Sul abriga um rico patrimônio natural e cultural que precisa ser valorizado por meio de investimentos estratégicos. "O Comsul tem como objetivo apoiar a agenda de desenvolvimento do País e do estado, e o motivo que nos reúne hoje é a busca pelo desenvolvimento da nossa região. Precisamos valorizar e investir no que temos de melhor, e isso só será possível com planejamento, união e compromisso. Para isso, é fundamental fortalecermos parcerias”, afirmou.

O evento contou com a presença, ainda, do presidente do Sistema Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto; do deputado estadual France Hacker; do secretário executivo de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos de Pernambuco, Mauricio Laranjeira; da diretora-geral de Atração de Investimentos da Adepe, Brena Castelo Branco; e do secretário executivo de Agricultura Familiar e Pesca de Pernambuco, Epaminondas Martins.

LÍDERES

Uma das lideranças femininas do grupo, a empresária Majore de Vasconcelos, proprietária da MBM Consultoria Empresarial, de Palmares, reforçou a importância do trabalho conjunto para alcançar a visão de futuro apresentada na Agenda de Desenvolvimento. “Nossa missão aqui é levar o compromisso adiante, crescer e transformar a Mata Sul em uma região de resultados, em uma Mata Sul vibrante e inovadora”, declarou.

O empresário Francisco Corrêa de Oliveira, proprietário da Laticínio Faco, empresa de Ribeirão especializada em produtos derivados do leite de búfala e de vaca, destacou a importância do Projeto LIDER na construção de soluções para desafios comuns aos municípios da região. Ele ainda destacou a diversidade do grupo como um diferencial do projeto. “Para nós, empresários e moradores da região, é fundamental estarmos juntos pensando em soluções para os nossos problemas. Foi uma experiência espetacular, porque tivemos um grupo bem heterogêneo. Quando conversamos apenas com empresários, temos uma visão mais limitada. Foi interessante ouvir opiniões de outros segmentos, como o comércio e o poder público. O trabalho nos surpreendeu no final, principalmente no alinhamento geral com foco no desenvolvimento da Mata Sul", detalhou.

A importância da participação ativa das gestões municipais também foi ressaltada pelo secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Xexéu, professor Diego Moreira. “Estamos somando esforços de pessoas de toda a região, porque não somos municípios isolados. Precisamos repensar o desenvolvimento da Mata Sul, atrair novos investimentos e promover avanços. Foram sete encontros que hoje se consolidam na apresentação dessa Agenda”, enfatizou.

FUTURO

Durante o evento, exemplares da Agenda de Desenvolvimento Regional – Mata Sul foram entregues a prefeitos e vice-prefeitos dos nove municípios envolvidos no projeto: Água Preta, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Palmares, Primavera, Ribeirão e Xexéu. A partir de agora, os participantes avançam para uma nova etapa: a implementação das estratégias definidas pelo grupo. Nos próximos meses, serão realizados fóruns e encontros para definir os passos seguintes.

"Agora começa a parte mais desafiadora, mas estamos bem preparados e confiantes com o trabalho que conseguimos realizar. Esse sentimento nos dá forças para batalhar pelo desenvolvimento da Mata Sul. As estratégias foram muito bem elaboradas e, a partir disso, ficou muito claro o caminho a seguir, porque sabemos o que temos que fazer”, concluiu Francisco Corrêa.