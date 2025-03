Amazon Brasil expande programa que acelera entregas e busca parceiros em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Amazon Brasil segue expandindo sua infraestrutura logística, que já realiza entregas em 100% dos municípios brasileiros. Com planos de desenvolvimento ambiciosos, o Amazon Hub foi lançado em 2024 e reforça o compromisso da Amazon em constantemente melhorar e acelerar entregas enquanto impacta positivamente o país, gerando novos negócios para estabelecimentos locais. O programa possibilita que PMEs ampliem suas rendas com a realização de entregas de produtos vendidos no site da Amazon diretamente para os clientes finais em suas regiões e comunidades de atuação. Esse modelo permite que lojistas utilizem sua estrutura para transporte e entrega, sem necessidade de investimento adicional.

Desde seu lançamento, o Amazon Hub cresce exponencialmente e, até o final do ano passado, já contava com mais de 250 empresas ativas em locais estratégicos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Agora, o programa anuncia sua expansão para as regiões metropolitanas do Distrito Federal e de outros oito novos estados: Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo, buscando 1,9 mil parceiros para atuarem nessas áreas.

PROGRAMA EM PERNAMBUCO

Em Pernambuco, desde que a Amazon iniciou operações nos Estado, R$ 1,3 bilhão foi investido e contribuiu para o PIB, gerando R$ 640 milhões em salários para funcionários da Amazon e de empresas de fora, impulsionando mais de 15 mil empregos externamente. Agora, reforçando o compromisso em acelerar entregas em todo o Brasil a partir da expansão logística com o Amazon Hub, a empresa busca mais de 100 parceiros para Recife e região metropolitana, em cidades como Jaboatão dos Guararapes, Recife, Cabo de Santo Agostinho, Goiana, Ipojuca, Vitória de Santo Antão, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Olinda, Araçoiaba, Paudalho e outras.

O perfil dos participantes do Amazon Hub são donos de negócios locais, que abrangem ampla variedade de serviços, como floriculturas, minimercados, papelarias, lojas de celular, oficinas e lojas que vendem água. O empreendedor precisa ter tempo disponível em seu negócio para realizar as entregas; possuir documentação regularizada; ter espaço seguro para guardar temporariamente os pedidos.

A iniciativa faz parte de uma expansão contínua de logística da Amazon Brasil, que inclui o crescimento no número de polos com tecnologia Amazon no país, totalizando mais de 150 espalhados por regiões estratégicas de norte a sul do país, e o lançamento do 12° Centro de Distribuição, localizado em Cajamar (SP), que juntos são são responsáveis pelas entregas de pacotes em 100% dos municípios brasileiros. Com o lançamento do Amazon Hub, diversas regiões, metropolitanas, rurais e de alta complexidade logística tiveram seus prazos de entrega reduzidos de 5 para até 2 dois dias – 20% delas chegando a receber em apenas 1 dia.

INOVAÇÃO E CONEXÃO

Focada em inovação e conexão com as necessidades operacionais locais, o programa contrata PMEs que já operam em suas localidades gerando oportunidade de obter receita extra a partir de entregas de produtos vendidos pelo site da Amazon, sem expectativa de investimentos e contratações, operando em suas respectivas áreas comunidades. Micro e pequenas empresas são cadastradas para entregarem os pacotes da Amazon de forma rápida e segura, gerando renda adicional para seus negócios de maneira autônoma e flexível, e sem necessidade de recursos adicionais.

Os estabelecimentos do Amazon Hub recebem de 20 a 40 pacotes todos os dias pela manhã, para realizarem entregas no horário comercial, de acordo com a disponibilidade de tempo e equipe. As entregas podem ser realizadas até 7 dias por semana, conforme funcionamento do estabelecimento e escolha do empreendedor.

"Estamos entusiasmado com o rápido crescimento e resposta positiva de clientes e parceiros do Amazon Hub. Nosso objetivo é não apenas melhorar a eficiência das entregas em áreas específicas, mas também criar novas oportunidades econômicas para as comunidades locais. Com esse programa, aceleramos entregas não apenas em regiões metropolitanas, mas em zonas rurais e de alta complexidade logística também”, relata Marcio Neves, líder de Transportes da Amazon Brasil. Marcio continua: “Temos uma visão de longo prazo para o Brasil e pretendemos crescer, investindo em tecnologias, novos programas de entregas e no desenvolvimento e capacitação de empreendedores locais, para todos crescermos juntos”.

A logística da Amazon Brasil opera por meio de uma rede interconectada de pessoas, tecnologias avançadas, parceiros locais e é apoiada por prestadores de serviços com amplo conhecimento nas particularidades e necessidades de cada região. Esta infraestrutura combinada visa entregar um serviço de alta qualidade, rápido e confiável por todo o Brasil, melhorando constantemente a experiência dos clientes, acelerando seus prazos com investimentos locais e oportunidades de negócios com empresas locais. A Amazon Brasil conta com 18 mil funcionários diretos e indiretos que atuam em suas diversas áreas, impulsionando negócios de mais de 78 mil vendedores parceiros, responsáveis por cerca de 18,4 milhões de produtos listados na Amazon.com.br.

Para mais informações, através do link ou no e-mail do programa contato-hubdelivery@amazon.com