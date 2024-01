Sorteio da Copa do Brasil 2024: Veja potes, como funciona e data

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

36ª edição da Copa do Brasil contará com 92 clubes participantes

Principal competição mata-mata do futebol brasileiro, a Copa do Brasil chegará à sua 36ª edição em 2024 e contará com 92 clubes, que conquistaram suas vagas através de deus desempenhos nos Campeonatos Estaduais e no Campeonato Brasileiro, extinguindo as vagas via Ranking da CBF.

Tal mudança deixou alguns times tradicionais do futebol brasileiro, como Santos, Náutico, Santa Cruz, Avaí e Chapecoense, de fora da competição.

A CBF ainda não divulgou a data do sorteio da primeira fase, mas os potes já estão definidos e, segundo informações de diversos veículos, a data oficial deve ser anunciada nos próximos dias.

Portanto, para que o torcedor não seja pego de surpresa, vamos aos detalhes do sorteio da Copa do Brasil 2024.

Formato e Calendário da Copa do Brasil 2024

Formato

A primeira fase da Copa do Brasil 2024 contará com 80 clubes na disputa, que se enfrentarão em jogo único, com vantagem do empate para o time visitante, melhor classificado no Ranking da CBF.

Na segunda fase, os times se enfrentarão novamente em jogo único, desta vez com mando de campo dos melhores ranqueados. Em caso de empate, a decisão da vaga na terceira fase será nos pênaltis.

Os outros 12 clubes restantes estrearão apenas ne terceira fase, serão eles:

8 classificados para a Libertadores: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo, Grêmio e Red Bull Bragantino

Campeão da Série B 2023: Vitória

Campeão da Copa do Nordeste 2023: Ceará

Campeão da Copa Verde 2023: Goiás

Time de melhor campanha no Brasileirão 2023 que não se classificou para a Libertadores: Athletico-PR

As 12 equipes descritas acima não participarão do primeiro sorteio, que envolverá apenas as outras 80 equipes.

Calendário da Copa do Brasil 2024

A tabela detalhada com data e horário dos jogos será divulgada após o sorteio. No entanto, a CBF já divulgou as chamadas "datas base" da competição; confira:

Primeira fase: Semanas de 21 e 28 de fevereiro

Semanas de 21 e 28 de fevereiro Segunda fase: Semanas de 6 e 13 de março



Semanas de 6 e 13 de março Terceira fase: Semana de 1° de maio (ida); Semana de 22 de maio (volta)

Semana de 1° de maio (ida); Semana de 22 de maio (volta) Oitavas-de-final: Semana de 31 de julho (ida); Semana de 7 de agosto (volta)

Semana de 31 de julho (ida); Semana de 7 de agosto (volta) Quartas-de-final: Semana de 28 de agosto (ida); Semana de 12 de setembro (volta)

Semana de 28 de agosto (ida); Semana de 12 de setembro (volta) Semifinal: Semana de 2 outubro (ida)/ Semana 17 de outubro (volta)

Semana de 2 outubro (ida)/ Semana 17 de outubro (volta) Final: 3 de novembro (ida); 10 de novembro (volta)

Sorteio da Copa do Brasil 2024: Formato, potes e possíveis confrontos

O sorteio dos jogos da primeira fase contará com oito potes de 10 times cada. Os potes foram definidos de acordo com o Ranking da CBF.

Os potes foram divididos em duas categorias:

Na primeira categoria, estão os times melhores colocados no ranking, presentes nos potes A, B, C e D, que terão a vantagem do empate nos jogos da 1ª fase.

Na segunda categoria, estão os times do pote E, F, G e H, que aparecem nas últimas 40 posições do ranking dentre os times classificados para a Copa do Brasil 2024. Essas equipes jogarão em casa na primeira fase.

Chaveamento do sorteio

Os confrontos serão entre os times dos seguintes potes: A x E; B x F; C x G e D x H.

Confira os potes, já divididos de acordo com o chaveamento:

CHAVE A x E

POTE A: Corinthians, Fortaleza, América-MG, Internacional, Bahia, Atlético-GO, Cruzeiro, Cuiabá, Coritiba e Vasco

POTE E: ASA de Arapiraca-AL, Real Noroeste-ES, União Rondonópolis-MT, Moto Club-MA, Maringá-PR, Sousa-PB, Fluminense-PI, Águia de Marabá-PA, Cianorte-PR e Marcílio Dias-SC

CHAVE B x F



POTE B: Juventude, Sport, CRB, Criciúma, Sampaio Corrêa, Tombense, Ituano, Operário-PR, ABC

e Remo

POTE F: Operário-MT, Humaitá-AC, Trem-AP, São Luiz-RS, Treze-PB, Operário-MS, Porto Velho-RO, Rio Branco-AC, Anápolis-GO e Iguatu-CE

CHAVE C x G



POTE C: Botafogo-SP, Brusque, Paysandu, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Confiança-SE, Ferroviário-CE, Brasiliense, América-RN e Aparecidense-GO

POTE G: Athletic-MG, Nova Venécia-ES, Maranhão, Itabaiana-SE, Costa Rica-MS, Murici-AL, River-PI, GAS-RR, Villa Nova-MG e Ji-Paraná-RO

CHAVE D x H



POTE D: Amazonas, São Raimundo-RR, Jacuipense-BA, Tocantinópolis, Portuguesa-RJ, Retrô-PE, Caxias-RS, Cascavel-PR, São Bernardo-SP e Nova Iguaçu-RJ

POTE H: Real Brasília, Água Santa-SP, Portuguesa Santista, Audax-RJ, Olaria-RJ, Itabuna-BA, Petrolina-PE, Manauara-AM, Capital-TO e Independente-AP

Premiação da Copa do Brasil 2024

Primeira fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes)



R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes) Segunda fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes)



R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes) Terceira fase: R$ 2,1 milhões



R$ 2,1 milhões Oitavas-de-final: R$ 3,3 milhões



R$ 3,3 milhões Quartas-de-final: R$ 4,3 milhões



R$ 4,3 milhões Semifinais: R$ 9 milhões



R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 30 milhões



R$ 30 milhões Campeão: R$ 70 milhões