Quinta rodada do Brasileirão comneça com três empates neste sábado (4)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A quinta rodada da Série A do Brasileirão teve início neste sábado (4) com três jogos. Longe de mostrar aquele futebol bonito e ofensivo sonhado pela torcida, o Flamengo sofreu para empatar por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid. Ainda sem confiança, o time carioca sofreu um gol no primeiro tempo e teve que correr muito para buscar a igualdade na etapa final. Tite e seus jogadores deixaram o campo sob vaias.

Sem vencer há três jogos, o Flamengo tem oito pontos, em quarto lugar, atrás do Red Bull Bragantino, ainda invicto, com nove, em terceiro. O time paulista segue como pedra no sapato dos cariocas quando atua em casa, onde não perde há 28 anos, desde 1996, quando o rubro-negro fez 1 a 0, com gol de Bebeto, no dia 4 de setembro. Agora são cinco jogos entre eles, com duas vitórias paulistas e três empates.

A torcida flamenguista já se irritou com a escalação inicial escolhida por Tite. Ele optou pelo esquema 4-4-2, numa demonstração clara de sua preocupação com a marcação. O quarteto de meio-campo tinha os volantes Allan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz, com Pedro e Bruno Henrique isolados no ataque.

O Bragantino abriu o placar aos 29 minutos, quando Gustavinho cobrou escanteio e o zagueiro Pedro Henrique apareceu entre três marcadores para desviar de cabeça para as redes. Na volta do segundo tempo, o Flamengo tentou, tentou e o gol de empate saiu aos 33 quando De La Cruz lançou Bruno Henrique nas costas da defesa. Ele ajeitou e já bateu de primeira por baixo do goleiro que saia do gol em desespero.

Atlético-MG busca empate diante do Fluminense

O Fluminense buscava recuperação no Brasileirão após levar 3 a 0 do Corinthians na última rodada, enquanto o Atlético-MG tentava a liderança provisória. Fracassaram em suas metas. Os cariocas abriram dois gols de vantagem em jogo eletrizante no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, mas acabaram cedendo a igualdade em 2 a 2 após Vargas sair do banco para salvar os mineiros.

A igualdade deixa os mineiros em 2º lugar, com nove pontos, empatados com o Botafogo, mas perdendo nos critérios de desempate, enquanto os cariocas permanecem para trás, na 15ª posição, com apenas cinco.

Antes de a bola rolar, houve confusão entre as torcidas do Fluminense e a do Atlético-MG, que queria roubar uma faixa dos cariocas. Houve briga e um atleticano acabou levado a um hospital - recebeu atendimento e passa bem. Na última terça-feira, os atleticanos já haviam se envolvido em problemas com a torcida do Sport após também tentar "roubar" uma faixa dos adversários.

Mais um empate

O último jogo do sábado também terminou empatado. Corinthians e Fortaleza fizeram um bom jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas não saíram do 0 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com o resultado, clube paulista ficou com 5 pontos na tabela e ficou na 12ª posição do campeonato. Já o Fortaleza foi aos 6 pontos, e está em 10º.