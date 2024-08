ONG de Pernambuco oferece vagas em programa de skate apoiado por Rayssa Leal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quarenta crianças de Pernambuco poderão ser beneficiadas pelo programa Skate pela Mudança Social, realizado pela Rede Esporte pela Mudança Social (REMS), Laureus Sport for Good e Nike. A iniciativa vai contemplar meninos e meninas de 7 a 14 anos da Associação Conexão Social (ACS), localizada em Lagoa do Itaenga, Mata Norte do estado.

O programa conta com o apoio da medalhista olímpica Rayssa Leal desde a sua concepção e vai oferecer suporte organizacional, recursos financeiros e equipamentos esportivos para as organizações. As inscrições podem ser realizadas na sede da instituição, localizada na Rua Projetada A, em Salinas, Lagoa do Itaenga.

“São 40 vagas para meninos e meninas de 7 a 14 anos que vão ter a oportunidade de aprender esse esporte que ganhou o mundo e que tem nos orgulhado nos Jogos de Paris 2024. Além de metodologia esportiva, os novos atletas vão aprender muito sobre superação de disciplina”, explica a coordenadora da ACS, Iaura Lima.

Além da ACS, outras duas organizações do Nordeste serão beneficiadas pelo projeto: a Associação Atletas Sal e Luz, em Amontada (CE), e o Instituto Esporte Mais, em Fortaleza (CE).

Segundo a Rede Esporte pela Mudança Social, a previsão é beneficiar diretamente 200 crianças até maio de 2025. O programa prevê, ainda, que as organizações que fazem parte da rede apoiem o ensino da modalidade e a criação de um ambiente inclusivo para meninas no esporte.