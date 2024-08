Calderano perde e vai disputar o bronze no tênis de mesa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O brasileiro Hugo Calderano perdeu, por 4 a 2, a semifinal do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024, para o sueco Truls Moregard. Com a derrota, o mesatenista brasileiro, sexto no ranking da modalidade, disputará a medalha de bronze contra o francês Félix Nebrum no próximo domingo (4).

As duas primeiras parciais da partida foram vencidas pelo sueco. A primeira, por 12 a 10 após o brasileiro abrir uma vantagem de 10 a 4 e desperdiçar seis game points (pontos do jogo). O segundo set foi vencido por 16 a 4, possibilitando a Moregard abrir uma vantagem de 2 a 0.

O brasileiro então se recupera, vencendo o terceiro set por 11 a 7, mesmo placar obtido pelo sueco no quarto set. Calderano venceu o quinto set por 12 a 10, mas perdeu os dois últimos sets por 12 a 10 e 11 a 8.

Ao final da partida, Calderano lamentou não ter aproveitado as chances que teve. Ele elogiou o alto nível do adversário e disse ter sentido dificuldades para sair do estilo de jogo imposto por Moregard.

"Busquei soluções variando o jogo, procurando ser mais agressivo e colocando mais efeito, mas ele se adaptou. Foi uma vitória merecida. Mérito dele", disse o brasileiro à Sportv. "Agora é assimilar a derrota para voltar com a cabeça bem agressiva e disputar o bronze. Será dificil porque o Félix joga em altíssimo nível e em casa", acrescentou.

Primeiro set

Aproveitando alguns erros do sueco, Calderano abriu boas vantagens durante o primeiro set, chegando a marcar 10 a 4. Frio, o sueco não se desesperou e conseguiu quebrar seis game points do brasileiro, empatando em 10 a10 a partida. A vitória do set iria, então, para quem abrisse 2 pontos de vantagem.

Um erro de saque possibilitou o primeiro game point em favor do sueco, que fechou o primeiro set em 12 a 10.

Segundo set

Moregard começou empolgado o segundo set, após a virada no primeiro contra o brasileiro. Abriu de imediato uma vantagem de 2 pontos mas acabou cedendo empate em 3a3. O brasileiro então conseguiu abrir três pontos de vantagem, marcando 7 a 4 após bola na rede do sueco, que se recuperou, virando o placar para 8 a 7.

A partida segue equilibrada até o sueco ter seu primeiro game point quando o placar marcava 10 a 9 em seu favor. Na sequência, o brasileiro empata, levando a partida a dois. Calderano conseguiu dois game points, quando obteve vantagem de 12 a 11, e 13 a 12 no placar.

O sueco novamente se recupera, empatando o set em 13 a 13. Com uma diagonal, o brasileiro teve novo game point, em 14 a 13, mas, em outra diagonal, o sueco se recupera, empatando o set para então virar e ter o terceiro game point, em 15 a 14.

Calderano, então, erra ao colocar a bola na rede, permitindo ao sueco fechar o segundo set em 16 a 14.

Terceiro set

O terceiro set começa equilibrado até o brasileiro abrir vantagem de 2 pontos, marcando 6 a 4. Demonstrando mais confiança, ele manteve a agressividade, ampliando a vantagem para 9 a 5. O sueco ameaça uma recuperação após uma jogada invertida e um erro de recepção do brasileiro, com o set ficando em 9 a 7.

Um erro do sueco, na tentativa de fazer uma diagonal, deu ao brasileiro um game point que se confirmou após um bom saque, que fechou o set em 11 a 7. Com isso, a partida fica em 2 sets a 1 a favor de Moregard.

Quarto set

Moregard conseguiu abrir vantagem de 4 a 1 no quarto set, após um rali espetacular, onde fez diversos ataques bastante agressivos que colocaram o brasileiro distante da mesa. O momento era crítico, porque a situação para Calderano poderia se complicar, caso Moregard conseguisse ampliar ainda mais a vantagem.

O brasileiro fez então um ponto, mas, na sequência, permitiu ao sueco se recuperar e abrir grande vantagem, chegando a 9 a 3. Fazendo jogadas no contrapé do sueco, Calderano diminui em 2 pontos a diferença, mas permite a Moregard chegar ao primeiro game point no set, com o placar em 10 a 5.

Após duas tentativas frustradas de fechar o set, o sueco viu a diferença cair para 10 a 7, até ser fechada com o 11º ponto. Com isso, ele conquista o set, bastando vencer mais um para avançar para a final.

Quinto set

O brasileiro então inicia o quinto set com a obrigação de vencer, para que a partida fosse decidida no sexto set. Calderano, então, adota um tom agressivo, tentando impor seu jogo. A partida seque equilibrada até o 4 a 4, quando uma falha na recepção de um saque forçado e longo do brasileiro o coloca em vantagem para, na sequência, fazer 7 a 4.

A diferença entre 2 e 3 pontos se mantém até que, com uma diagonal, o sueco a diminui, deixando o placar em 9 a 8. O set entra na reta final, com pressão para os dois lados. Moregard faz então uma inversão de jogada e, com uma paralela, empata em 9 a 9 a partida.

A resposta brasileira veio com dois game points, até o set ser fechado em 12 a 10 a favor do brasileiro, que vence seu segundo set, deixando o placar em 3 a 2 a favor do sueco.

Sexto set

O sexto e decisivo set começa com um Moregard comemorando cada ponto de forma mais entusiasmada, abrindo vantagem de 3 a 1. Ele contou também com a sorte, após uma bola bater na rede e cair no campo do brasileiro, deixando-o em vantagem por 4 a 2 diante de Calderano.

O brasileiro então se recupera, a ponto de virar o placar, ficando em vantagem por 5 a 4. O sueco, então, se recupera, a ponto de , aproveitando seguidos erros do brasileiro, chegar a uma vantagem por 8 a 5.

Diante da situação, foi pedido tempo técnico pelo brasileiro, na tentativa de esfriar o jogo e evitar que a vantagem ficasse ainda maior neste decisivo set. Ele chega então ao sétimo ponto, quando novo tempo técnico é pedido, desta vez pelo sueco, para quebrar o ritmo do brasileiro.

A estratégia deu certo para o sueco, que conseguiu pontos decisivos até chegar ao primeiro match point (ponto do jogo), com o placar em 10 a 7, finalizando o set com uma vitória por 11 a 8. Fim de partida, com Moregard vencendo Calderano por 4 sets a 2.