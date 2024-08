Brasil vence França e vai à semifinal no futebol feminino dos Jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Num jogo tenso e equilibado, Gabi Portilho marcou no segundo tempo (82') o gol da vitória da seleção brasileira, que agora vai enfrentar a Espanha

O Brasil se classificou para a semifinal do torneio olímpico de futebol feminino dos Jogos de Paris ao derrotar a anfitriã França por 1 a 0 neste sábado (4) no estádio La Beaujoire, em Nantes.

Num jogo tenso e equilibado, Gabi Portilho marcou no segundo tempo (82') o gol da vitória da seleção brasileira, que agora vai enfrentar a atual campeã mundial Espanha por uma vaga na final olímpica.

A atacante do Corinthians recebeu um passe de Adriana pela ponta, que as defensoras francesas Elisa de Almeida e Griedge Mbock Bathy não conseguiram interceptar, se chocando entre elas. Gabi avançou e chutou na saída da goleira Constance Picaud, no canto direito.

Logo aos 16 minutos, as 'Bleues' do técnico Hervé Renard, haviam desperdiçado um pênalti cobrado por Sakina Karchaoui e defendido pela goleira Lorena.

O Brasil, comandado pelo técnico Arthur Elias, jogou neste sábado sem sua estrela Marta, que foi suspensa após receber um cartão vermelho no terceiro jogo da fase de grupos, a derrota para a Espanha por 2 a 0.

Considerada a melhor jogadora de futebol da história, Marta fez parte da seleção brasileira que conquistou as medalhas de prata em Atenas-2004 e Pequim-2008.

Aos 38 anos, a atacante disputa sua sexta e muito provavelmente última Olimpíada.

Marta acompanhou com nervosismo a dramática partida que teve incríveis 16 minutos de acréscimos e comemorou intensamente o gol de Gabi Portilho.

Principal jogadora da seleção brasileira, Marta levou cartão vermelho em jogo contra a Espanha, pela fase de grupos das Olimpíadas 2024, e ficou de fora da vitória do Brasil contra a França por cumprir suspensão. Após a partida, a jogadora teve a péssima notícia de que recebeu dois jogos de suspensão. Ou seja, também não vai enfrentar a Espanha na semifinal.

DESAFIO ESPANHA

Mais cedo, a seleção espanhola perdia para a Colômbia por 2 a 1 até os acréscimos do segundo tempo, quando a zagueira Irene Paredes marcou o gol que levou o duelo para a prorrogação (90'+7).

A Colômbia havia saído na frente na etapa inicial com um gol da atacante Mayra Ramírez (12') e ampliado o marcador depois do intervalo graças à meia Leicy Santos (52').

A Espanha descontou com Jenny Hermoso (79') e no último suspiro conseguiu o empate por meio de Paredes.

Na decisão por pênaltis, a goleira Catalina Coll brilhou na abertura da série defendendo a cobrança da capitã colombiana, Catalina Usme. Depois, foi a vez de Liana Salazar errar o alvo.

Já as espanholas tiveram 100% de aproveitamento e coube à estrela Aitana Bonmatí, que fez um jogo discreto, converter o pênalti da classificação.

Brasil e Espanha vão se enfrentar na terça-feira, dia 6. A outra semifinal será no mesmo dia, entre Estados Unidos e Alemanha.

A final será disputada no sábado, 10 de agosto, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.