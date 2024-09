Colisão com ônibus do Coritiba Crocodiles a caminho do Rio de Janeiro deixa mortos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Coritiba Crocodies sofreu um sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) a caminho do Rio de Janeiro. Até o momento, foram confirmadas três mortes. A informação foi confirmada pela CCR RioSP, concessionária que administra a Via Dutra, e pela assessoria do Coritiba Crocodiles.

O ônibus que levava 45 passageiros de Curitiba tombou na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 225, por volta de 10 horas. O time de futebol americano de Curitiba jogaria contra o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano às 14h, no Esporte Clube Anchieta. O jogo foi cancelado.

Equipes médicas da CCR RioSP, SAMU e Corpo de Bombeiros atuam no atendimento às vítimas. Quatro pessoas feridas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As informações do GE.