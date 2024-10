5 bares para curtir música ao vivo à noite no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você está em busca de boa gastronomia aliada a uma trilha sonora ao vivo para curtir a noite no Recife, a cidade oferece diversas opções que combinam pratos deliciosos com música de qualidade. De bares e restaurantes com propostas para curtir em família a botecos ideais para beber e dançar com os amigos, confira cinco lugares imperdíveis para aproveitar uma noite regada a bons sabores e ritmos envolventes na capital pernambucana.

Seu Boteco



No coração turístico do Recife, o Seu Boteco é perfeito para quem busca boa gastronomia, drinks especiais e música ao vivo em um ambiente vibrante. Situado no Recife Antigo, o restaurante funciona diariamente até a madrugada. Com capacidade para 300 pessoas, oferece três ambientes, dois deles com vistas privilegiadas para o Marco Zero e o Parque de Esculturas Brennand. A programação musical é diversificada, e o cardápio destaca pratos como moquecas e parmigiana. Seus drinks, que variam de R$ 17 a R$ 30, homenageiam a cultura local. O espaço é ideal para confraternizações e eventos, com a opção de reservas.

Serviço

Endereço: Rua Alfredo Lisboa, s/n, Recife Antigo



Rua Alfredo Lisboa, s/n, Recife Antigo Horário: Diariamente a partir das 11h



Diariamente a partir das 11h Instagram: @seubotecorecife

Seu Boteco - Foto: Sidney Sampaio

Venda Bom Jesus

Em frente à Praça do Arsenal e em uma das esquinas da rua eleita como uma das mais bonitas do mundo, a Venda Bom Jesus se destaca pela imersão na cultura pernambucana. Com uma programação musical que vai do frevo ao rock, o espaço oferece shows ao vivo de músicos de altíssima qualidade todos os dias. O cardápio valoriza ingredientes regionais, com petiscos e pratos que variam do tradicional arrumadinho pernambucano a moquecas e hambúrgueres com toques especiais. Os drinks são um destaque à parte, feitos com frutas locais como umbu, cajá e siriguela.

Serviço



Endereço: Rua Barão Rodrigues Mendes, 59, Recife Antigo



Rua Barão Rodrigues Mendes, 59, Recife Antigo Horário: Qua a sex, das 17h às 1h; sáb, das 11h às 1h; dom, das 11h às 21h



Qua a sex, das 17h às 1h; sáb, das 11h às 1h; dom, das 11h às 21h Instagram: @vendabomjesus

Venda Bom Jesus - Divulgação/ Venda Bom Jesus

Antiquário

Localizado no bairro das Graças, o Antiquário oferece uma proposta moderna, com música ao vivo às sextas e sábados, proporcionando um ambiente animado e acolhedor. O espaço combina a culinária brasileira com pratos como o Filé Antiquário e o Frango Light, destacando-se pela qualidade gastronômica. Um dos pontos fortes é o happy hour, que oferece cervejas a preços promocionais e um rodízio de petiscos às quintas-feiras. Com capacidade para 210 pessoas, o local conta com um ambiente climatizado e uma agradável varanda ao ar livre, garantindo conforto para todos os clientes. Além de comanda individual, o Antiquário oferece condições especiais para aniversariantes, como descontos de até R$ 50 na conta.

Serviço

Endereço: Rua do Cupim, 250, Graças



Rua do Cupim, 250, Graças Horário: Ter e dom, das 11h às 18h; qua e qui, das 11h às 23h; sex e sáb, das 11h às 2h



Ter e dom, das 11h às 18h; qua e qui, das 11h às 23h; sex e sáb, das 11h às 2h Instagram: @antiquariogastrobar

Antiquário - Foto: Rodrigo Cavalcanti

Downtown Pub

O Downtown Pub, inspirado nos pubs londrinos e situado no bairro do Espinheiro, é uma referência em Recife, com mais de 30 anos de história. Em 2023, a casa se reinventou em um novo espaço, oferecendo uma experiência que combina boa música, drinks personalizados e culinária de qualidade.

Com capacidade para 500 pessoas no térreo e camarotes no mezanino, o pub realiza festas privadas e eventos temáticos, com uma programação musical variada, abrangendo o pop rock dos anos 80, 90 e 2000. O cardápio oferece opções como mini burgers e pão italiano com carne seca, e o atendimento é ágil, com comanda individual e autoatendimento. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 35, com mais informações disponíveis no Instagram da casa.

Serviço

Endereço: Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro



Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro Horário: Sex e sáb, a partir das 21h



Sex e sáb, a partir das 21h Instagram: @downtownpubzn

Downtown Pub - Foto: Marco foto



Downtown Beer Garden

O Downtown Beer Garden, inaugurado em janeiro de 2023 no bairro do Espinheiro, Recife, tornou-se rapidamente um dos bares mais versáteis da cidade. Com um ambiente ao ar livre, uma carta de drinks elaborada e música ao vivo, o espaço oferece uma experiência única. Aberto de quinta a domingo, destaca-se pelo happy hour diário e uma programação musical diversificada, que inclui MPB, forró e samba aos domingos.

Fundado por João Melo e Tito Lívio, também donos do Downtown Pub, o Beer Garden combina gastronomia de boteco com toques gourmet, como pão de alho com charque e pratos como salmão ao molho siciliano. Com capacidade para 300 pessoas e promoções como o "Open Shop", o bar é ideal para confraternizações e celebrações em um ambiente descontraído e bem decorado.

Serviço

Endereço: Rua Quarenta e Oito, 490, Espinheiro



Rua Quarenta e Oito, 490, Espinheiro Horário: Qui e sex, das 17h à 1h; sáb, das 12h às 2h; dom, das 12h à meia-noite



Qui e sex, das 17h à 1h; sáb, das 12h às 2h; dom, das 12h à meia-noite Instagram: @downtownbeergarden_