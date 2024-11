5 restaurantes para celebrar momentos especiais no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recife é uma cidade rica em cultura e sabor, oferecendo ótimos restaurantes para celebrar momentos especiais. Seja um jantar romântico, uma comemoração em família ou uma confraternização entre amigos, a capital pernambucana tem opções que combinam ambientes acolhedores e criativos com uma gastronomia de qualidade.

Confira cinco restaurantes selecionados pelo Receita da Boa que prometem tornar suas celebrações ainda mais memoráveis, cada um com uma proposta única e pratos que valorizam ingredientes locais.

1. Casa Capitão

Restaurante Casa Capitão, em Santo Amaro - Reprodução / Instagram

No coração de Santo Amaro, a Casa Capitão é perfeita para quem busca um ambiente criativo. Sob o comando do chef Rafael Chamié, o menu oferece carnes, frutos do mar e opções vegetarianas, incluindo releituras de pratos nordestinos, como o famoso rubacão cremoso. O restaurante ocupa um sobrado do século XIX, decorado com arte que contrasta com a história do local. Após a refeição, um passeio pela Rua da Aurora, a poucos passos, é uma ótima forma de encerrar a experiência.

Serviço

Horário de funcionamento: Terça-feira a sexta-sexta: 11h30 às 15h30 | Sábado e domingo: 11h30 às 16h30

Localização: Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro

Instagram: @casacapitao124

2. Cá-Já

Cá-Já Restaurante, nos Aflitos - Reprodução / Instagram

Localizado nos Aflitos, o Cá-Já combina estilo e descontração em seu amplo quintal interno. O ambiente, com iluminação encantadora e playlists de música local e latino-americana, proporciona uma atmosfera animada. O chef Yuri Machado assina um menu autoral com pratos saborosos e bem apresentados, como o nhoque de chambaril, o bolinho de siri e o ceviche. A galinhada, inspirada na infância do chef, também é uma escolha imperdível.

Serviço

Horário de funcionamento: Terça-feira: 12h às 15h30 | Quarta-feira a sexta-feira: 12h às 15h30 e 19h às 23h | Sábado 12h às 16h e 19h às 23h | Domingo 12h às 16h

Localização: R. Carneiro Viléla, 648 - Aflitos

R. Carneiro Viléla, 648 - Aflitos Instagram: @vempracaja

3. Reteteu - Comida Honesta

Restaurante Reteteu Comida Honesta, na Encruzilhada - Reprodução / Instagram

Sob a liderança do chef Thiago das Chagas, o Reteteu oferece uma cozinha regional personalizada com pratos generosos e saborosos. O cupim cozido com molho escuro de mel de engenho é um dos destaques, assim como a coxinha de costela com massa de macaxeira. O restaurante funciona em uma casa com um quintal arborizado, proporcionando um ambiente acolhedor. Com opções de café da manhã até o jantar, garante experiências agradáveis em qualquer refeição.

Serviço

Horário de funcionamento: Segunda-feira a terça-feira: 12h às 15h | Sábado e domingo: 07h às 10h e 12h às 15h

Localização: R. Prof. Otávio de Freitas, 256 - Encruzilhada

R. Prof. Otávio de Freitas, 256 - Encruzilhada Instagram: @reteteucomidahonesta

4. São Pedro Restaurante

São Pedro Restaurante, no Pátio de São Pedro - Reprodução / Instagram

Situado no Pátio São Pedro, no centro do Recife, o São Pedro é cercado por uma arquitetura que reflete a história da cidade. Também comandado por Thiago das Chagas, o restaurante se destaca pelos frutos do mar, preparados com ingredientes locais. O sururu defumado com batata-doce é uma excelente entrada, e o arroz de polvo, com opções de caranguejo e camarão, é perfeito para um almoço completo.

Horário de funcionamento: Terça-feira a sexta-feira: 12h às 15h | Sábado e domingo: 12h às 15h

Localização: Pátio de São Pedro, 33, São José

Pátio de São Pedro, 33, São José Instagram: @saopedrorestaurante

5. Terraço Capibaribe

Restaurante Terraço Cabiparibe, no Poço da Panela - Reprodução / Instagram

Com uma vista deslumbrante do Rio Capibaribe, o Terraço Capibaribe oferece uma experiência gastronômica única no Poço da Panela. O ambiente acolhedor, cercado pela natureza, realça pratos da culinária pernambucana, como o carpaccio de carne de sol e o Cupim do Poço com chimichurri, preparados pela chef Marcella Souto. Para uma celebração diferente, o café da manhã com vista para o rio é uma opção imperdível para começar o dia de maneira especial.

Serviço