Italiana conquista mais um ano no ranking GPTW com foco em bem-estar e sustentabilidade

Consistência é a palavra que sintetiza a trajetória da Italiana nos últimos meses. Com a manutenção do foco no bem-estar e valorização dos colaboradores, a empresa conquista mais um ano no ranking Great Place To Work (GPTW) de Pernambuco, que destaca as melhores empresas para se trabalhar no estado.

Primeira concessionária Fiat do Brasil a ser certificada pelos padrões de atendimento de vendas, a companhia alcança a marca de 26 anos de estrada, com destaque pelas iniciativas em prol dos colaboradores e também pelo seu crescimento. Em dezembro, soma-se às atuais três unidades Fiat e à unidade Jeep da empresa no Recife (PE) uma concessionária da Ram, com foco em picapes.

No âmbito da gestão, fatores como a humanidade, a integridade e a consciência ecológica convergem para que a Italiana deixe uma marca positiva a nível interno - com seus funcionários - e externo - em seus locais de atuação. Anneth Lima, gerente de Recursos Humanos da empresa, destaca o esforço da companhia para integrar com excelência seus colaboradores.

“Através dos nossos valores incentivamos a ter uma comunicação mais eficaz, proporcionando um fortalecimento na relação entre líderes e liderados”, pontua.

“Partimos do princípio que se os funcionários estão felizes nossos clientes serão muito bem recebidos, isso é comprovado nas pesquisas de satisfação realizadas com os clientes. Essa conexão é aprimorada através de treinamentos, feedbacks, mantendo um clima organizacional equilibrado e saudável, realizando reuniões semanais, investindo no desenvolvimento de líderes e na progressão de carreira”.

Bem-estar e inovação em foco

Funcionários da Italiana são estimulados a propor soluções práticas para o dia a dia da empresa. - Renato Ramos/JC

A relação com os colaboradores é pautada com base na ética e em um bom fluxo comunicacional, por meio de reuniões semanais, com espaço para feedback da equipe. Em suas caminhadas dentro da empresa, funcionários em desenvolvimento também têm acesso a um programa de coach.

Na Italiana, os funcionários são considerados para muito além da produtividade, com um foco redobrado no bem-estar. Sua saúde e satisfação pessoal são estimuladas por meio da organização de jogos e corridas, disponibilização de espaço para prática esportiva, refeitório com nutricionista, e campanhas de conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental.

E mais: o senso de pertencimento dos colaboradores à empresa é incentivado por meio do estímulo à resolução de problemas reais do dia a dia da companhia. Foi a partir desse princípio que surgiram iniciativas como a Trilha do Sucesso, proposta pela funcionária do setor de qualidade Georgiana dos Santos.

Por sugestão da colaboradora, agora as promoções dos funcionários são prontamente divulgadas para toda a empresa, o que reduz ruídos de comunicação e facilita a comunicação em vista do novo cargo ocupado, além de proporcionar reconhecimento em maior escala. “Muitos funcionários procuraram o RH informando que gostaram da ideia e que também estão motivados para fazer parte da trilha do sucesso futuramente”, destacou Anneth.

Outra inovação que partiu de funcionários ilustra nitidamente os benefícios do engajamento dos funcionários para a produtividade da empresa. Diante de uma queda de vendas causada pela saturação da base de dados, foi proposto por colaboradores que a Italiana realizasse parceria com empresas, sindicatos e órgãos públicos, para divulgação, com estabelecimento de condições diferenciadas. Tal ação gerou fortalecimento da marca e aumento do número de vendas.

Um olhar para o meio-ambiente, sociedade e futuro

Matheus Mendonça, diretor da Italiana. - Renato Ramos/JC

Outro diferencial da Italiana é o seu comprometimento com práticas ESG (Governança ambiental, social e corporativa), voltadas para consciência social e sustentabilidade. “Fazemos a coleta de água da chuva em suas lojas, diminuindo a utilização de água potável e auxiliando o meio ambiente com um consumo mais sustentável”, destaca Anneth.

As ações de preservação do meio-ambiente também são materializadas por meio de uma reserva de 40 hectares de Mata Atlântica no município de São Benedito do Sul, na Zona da Mata Pernambucana, e de servido de coleta de pilhas, baterias e óleos, que visa evitar a contaminação ambiental por parte de compostos químicos.

Em busca da ampliação de seu impacto social, a companhia promove doações mensais de cestas básicas para as comunidades em torno das lojas e realiza o projeto Dia das Crianças Solidário, com festa anual para as crianças locais.

Para manter o alto nível conquistado e mantido nos últimos anos, a gestão da Italiana comunica que o foco será manter os atuais benefícios e seguir promovendo qualidade de vida e bem-estar de seus colaboradores. “Buscamos promover um ambiente onde os funcionários se sintam mais respeitados e valorizados”, aponta Anneth.