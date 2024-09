Caoa Chery lança novo Tiggo 8 para brigar com Jeep Commander

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caoa Chery apresentou o novo Tiggo 8 Pro, uma nova versão de seu famoso SUV. O valor é de R$ 188.888 e o carro chega com preço posicionado entre as versões Max Drive e PHEV (híbrida). O Tiggo 8 caiu no gosto do público e é o SUV médio de 7 lugares mais barato do País e, com esta nova versão, a marca aumenta o leque de opções dele em comparação com os rivais, mais precisamente VW Tiguan R-Line e Jeep Commander.

O Tiggo 8 Pro traz algumas mudanças no visual. Os ajustes começam pela grade dianteira que traz a logomarca iluminada.

Tiggo 8 na versão Pro - Alexandre Suplicy

Além disso, os faróis de LED têm luzes mais fortes em relação à versão Max Drive, a mais simples. Na traseira, as lanternas ganham novo desenho e passam a ser bipartidas.

Essa nova opção segue com o conhecido motor 1.6 turbo da marca. O propulsor de 187 cavalos não teve alteração de potência, porém trouxe mudanças técnicas que melhoram desempenho e consumo. De acordo com testes da montadora, ele vai de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos, faz 10 km/l de gasolina na cidade e 12 km/l na estrada.

Testamos o modelo na fábrica da marca em Anápolis-GO, mas apenas em um circuito feito pela montadora. Não foi um teste de longa duração, mas pelo menos foi possível ativar e ver a precisão do controle de cruzeiro adaptativo - dispositivo que controla o carro sozinho e freia automaticamente ao detectar o risco de uma colisão.

O Tiggo 8 Pro também conta com conta com 6 airbags, câmera 540 graus que mostra todo o veículo e também o solo, melhorando a visibilidade para estacionar o carro. O carro da Caoa Chery traz frenagem automática de emergência reconhece pedestres e ciclistas, controle inteligente de farol alto, alerta de saída de faixa, monitoramento de ponto cego, só para citar alguns dos dispositivos de segurança.

Tela de 2,6 polegadas do Tiggo 8 Pro - Alexandre Suplicy

Por dentro, o carro se diferencia pela nova tela de 24,6 polegadas que se divide entre o painel de instrumentos e o sistema de mídia. O painel é configurável, com possibilidade de abrir o mapa. A central tem conexão sem fio, controla o ar-condicionado e praticamente todos os sistemas do veículo.

Ele tem teto solar panorâmico, ajustes elétricos nos bancos dianteiros, ar-condicionado digital de 2 zonas, partida por botão e freio de estacionamento elétrico. Também chama atenção pelo belo acabamento e podemos afirmar que o pacote de itens entrega o suficiente para o que a marca cobra.

O espaço interno também é muito agradável. O porta-malas chega a 889 litros com a terceira fileira rebatida.