Caoa Chery lança Tiggo 7 e 8 híbridos com foco no baixo consumo

Dupla de SUVs chega ao mercado brasileiro com números de desempenho impressionantes. Ambos passam dos 30 km/l e saem equipados com motor de 317 cv

A Caoa Chery trouxe 2 boas novidades para o mercado de carros eletrificados no Brasil. Esta semana foram apresentados os SUVs Tiggo 7 Pro PHEV e Tiggo 8 Pro PHEV, ambos do híbridos plug-in. O conjunto mecânico é o mesmo – motor 1.5 turbo (gasolina) de 147 cavalos de potência e 22,4 kg de torque, além de outros 2 motores elétricos com potência total de 170 cavalos e 34,2 kg de torque. A potência combinada é de 317 cavalos de potência e 56,6 kg de torque.

O Tiggo 7 Pro PHEV chega custando R$ 239.990. Lembrando que o SUV conta com uma versão híbrida leve disponível por R$ 181.990. O Tiggo 8 Pro PHEV chega para substituir a antiga versão plug-in e o preço é de R$ 279.990. A Caoa Chery desenvolveu um tipo de transmissão automática exclusiva para carros híbridos, chamada de DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Composta por dois motores elétricos e três marchas mecânicas, é capaz de fazer a combinação do conjunto elétrico com o motor a combustão de maneira inteligente.

Tiggo 7 Pro - DIVULGAÇÃO

Com isso, entrega 11 relações de marcha que proporcionam mais economia e melhor desempenho ao veículo. Um dos dados mais interessantes na apresentação foi a média de consumo de combustível de cada um. De acordo com dados do Inmetro, o Tiggo 7 faz 36 km com 1 litro de gasolina na cidade e 32 km na estrada. Por sua vez o Tiggo 8 tem médias de 32 km (cidade) e 27 (estrada).

O Tiggo 7 pode rodar 63 km no modo cem por cento elétrico, enquanto o Tiggo 8 percorre 54 km sem gastar 1 gota de combustível.

Caoa Chery Tiggo 8 - DIVULGAÇÃO

Nos dois modelos o ambiente interno conta com sistema multimídia e painel de instrumentos interligados por uma tela única de 24,6 polegadas, sistema de som da Sony, ar-condicionado digital com tela exclusiva para ajuste de temperatura, saída de ar na segunda fileira, banco do motorista com ajustes elétricos e função memória, partida por botão, freio de estacionamento eletrônico e câmbio com função auto-hold.

O Tiggo 8, SUV de 7 lugares, traz como diferenciais o banco do motorista com aquecedor e ajustes elétricos, head-up display, assim como acabamento mais sofisticado na cor terracota.

Interior Caoa Chery Tiggo 7 híbrido - DIVULGAÇÃO

Segurança



Amplo pacote de segurança nos dois híbridos da Caoa Chery com vários assistentes à condução – Piloto Automático Adaptativo, Frenagem Automática de Emergência, Alerta de Colisão Frontal, Alerta de Saída de Faixa, Prevenção de Saída de faixa, Farol Alto Automático, Alerta de Tráfego Cruzado traseiro, Alerta de Abertura de Porta e Assistente de Mudança de faixa /BSD – Monitoramento de Ponto Cego.