Basalt, o novo SUV da Citroën está a caminho das lojas

O novo SUV da Citroën já está no forno. O Basalt vai ser lançado no próximo mês e o carro já começou a ser produzido no Estado do Rio de Janeiro. O modelo faz parte do plano de investimentos da marca e vai ser o mais novo integrante da família ao lado do C3 e do Aircross.

A data da chegada do Citroën Basalt às lojas não foi divulgada. Mas vem sendo muito aguardada pela rede de concessionárias.

Produção do Basalt em Porto Real-RJ - LEO LARA/STUDIO CERRI

Os detalhes técnicos do veículo só serão revelados mais próximo do lançamento. Apesar de trazer muitos componentes dos irmãos C3 e Aircross, o novo SUV é visualmente diferente deles. Enquanto o atual C3 e Aircross são mais quadrados, a carroceria do Basalt é de um SUV Coupe, ao estilo Fiat Fastback e cupês europeus premium. E isso tem uma explicação. Para quem não sabe ou não lembra, o grupo Stellantis nasceu faz poucos anos com a fusão de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, RAM é Citröen, só para citar as mais conhecidas aqui no Brasil.

Citroën Basalt - Pedro Bicudo

Desde então, os fabricantes dessas marcas passaram a compartilhar tecnologia e componentes para fazer carros melhores com preços acessíveis.

O Basalt deve vir com motorização 1.0 turbo de 130 cavalos de potência, o mesmo já presente em carros da Fiat, Peugeot e da Citroën. Lembrando que num futuro não muito distante o carro pode ganhar uma configuração de motorização híbrida já que o grupo Stellantis vem investindo pesado na plano de desenvolvimento de motores eletrificados para atingir índices melhores de descarbonização e contribuir com o meio ambiente.