BYD Shark desembarca no Brasil repleta de atrativos

Picape chinesa é a primeira com motorização híbrida e chega com atributos para um concorrido mercado que tem Hilux, Ranger e S10, entre outras.

A nova picape da BYD Shark já chegou às concessionárias do Brasil. A caminhonete desembarca por aqui com uma série de atrativos e é a primeira do País híbrida plugin (quando você precisa carregar a bateria elétrica na tomada).

Além do visual bacana-que exibe na dianteira um enorme emblema BYD - ela traz porte similar ao de outras picapes médias.

Mas tem como diferencial o seu motorzão. A combinação do propulsor 1.5 gasolina com outro elétrico gera 437 cavalos de potência, o que faz dela uma das mais fortes do mercado.

BYD Shark - DIVULGAÇÃO/BYD

É picape média com desempenho de carro esportivo. A picape tem capacidade de levar 790 quilos de carga.

A autonomia é mais um atrativo. Segundo a BYD, a picape pode fazer mais de 20 quilômetros com um litro de gasolina, marcando de inveja até mesmo os chamados veículos populares.

O pacote tecnológico é outro ponto forte da picape BYD. Tem dispositivo que projeta a velocidade, navegação e informações relevantes ao motorista no vidro da frente, proporcionando mais conforto e segurança sem tirar o olho da estrada.

Painel da BYD Shark - DIVULGAÇÃO/BYD

O acabamento é de veículo premium. O motorista pode gerenciar os modos de condução, ajustar as configurações de ar-condicionado e executar diversas tarefas pelo comando de voz.

Ainda é possível ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar-condicionado, destrancar as portas por celular. O preço da picape BYD Shark é R$ 380 mil.

CONCORRÊNCIA

Apesar das inovações, a BYD vai enfrentar concorrência com picapes de boa reputação no mercado. Atributos, a Shark tem de dobras. Se vai ser um sucesso ou não de vendas, só o tempo dirá. O comprador de picapes de verdade é conservador pra mudar de marca. Eles normalmente conhecem os pontos fortes e fracos da sua caminhonete e das concorrentes.