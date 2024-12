Chinesa JAC Motors entra no mercado de picapes com a Hunter

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

JAC lança uma nova proposta no mercado brasileiro com a chegada de um modelo a combustão. Até então ela só estava vendendo modelos elétricos

E mais uma picape média foi apresentada no Brasil este ano. A JAC Motors entra na disputa com a Hunter, modelo com forte apelo visual, boa lista de itens, e agora com a maior capacidade de carga do segmento.

Carro Arretado foi ao lançamento da picape, em São Paulo, e rodou com ela em trechos bem comuns para carros deste porte – cidade, estrada e off-road.

JAC Hunter tem como ponto forte o interior - DIVULGAÇÃO

A Hunter chega com boa lista de itens na cabine e garantia de 8 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, pontos que a JAC trata como favoráveis para a sua picape, sem falar no preço competitivo de R$ 239.900 (primeiras mil unidades), valor que deixa ela na mesma faixa onde estão opções intermediárias das concorrentes.

A parte dianteira tem o conjunto de faróis com tecnologia full-LED, eles foram divididos em três partes, tem ainda uma larga grade frontal do tipo colmeia, além do capô elevado.

Na traseira as lanternas em posição vertical se destacam pelo tamanho, tem ainda o santantônio integrado e o rack de teto em toda a lateral.

Equipada com motor 2.0 turbo diesel de 191 cavalos de potência, tem torque de 46,9 kg e câmbio automático de 8 velocidades, além de tração nas quatro rodas com reduzida.

A capacidade de carga é a maior da categoria, são 1.400 kg na caçamba. A Hunter também tem números interessantes em termos de tamanho: 5,33m de comprimento, 1,92m de altura, 3,11m de entre-eixos.

Bom para quem vai usar o modelo como ferramenta de trabalho, ou rodar longe de centros urbanos. Porém, na cidade é certo que o dono (a) da Hunter terá grandes desafios pela falta de espaço, tanto nas ruas, como em estacionamentos.

Picape tem a maior capacidade de carga do segmento - DIVULGAÇÃO

Por dentro ela tem em seu pacote tecnológico o ar-condicionado com função automática e saída na segunda fileira, partida por botão, freio de estacionamento elétrico, painel digital, sistema de mídia de 13 polegadas e ajustes elétricos nos bancos da frente. Assim como a Nissan Frontier, a Hunter oferece teto solar.

O ponto crítico da picape está na falta de assistentes de segurança. O destaque fica nos seis airbags e a boa proteção para os ocupantes em caso de colisão, além de uma câmera 360° com ótima resolução e visibilidade.

No entanto, ela não oferece nem mesmo alerta de ponto cego, o mais comum no mercado.

A JAC aposta mesmo é na boa lista de itens que a Hunter tem para fisgar clientes deste segmento bastante concorrido. Vamos ver nos próximos meses se a receita dela vai agradar mesmo.

Interior JAC Hunter - DIVULGAÇÃO

Após vender todo esse primeiro lote, o preço da Hunter sobe para R$ 250 mil.

Por Matheus Albino