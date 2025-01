Teste - Jeep Compass Blackhawk, diferente dos iguais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Viajamos para o interior com a nova versão do Jeep Compass , ela tem motor com mais de 270 cavalos e alcança números impressionantes.

Se você é um cliente antigo de SUVs e pensa que essa categoria não tem pelo menos um modelo equipado com motor de alto desempenho, pode mudar de opinião a partir de hoje. O Jeep Compass Blackhawk é diferente de tudo o que você viu até agora. O SUV médio traz um conjunto mecânico bem robusto nesta versão e apresenta números impressionantes até mesmo para especialistas em carros esportivos. Equipado com motor 2.0 turbo de 272 cavalos e 40,8 kg de torque, faz na pista o que nenhum outro SUV a combustão conseguiu até hoje. Ele é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos, apetite de Golf GTi, hatch esportivo que se tornou uma referência para muitos neste assunto.

Pra quem não sabe, esse motor 2.0 é o mesmo da Rampage e traz ainda um câmbio automático de 9 velocidades. Dessa vez o nosso teste não se limitou a passeios na cidade, o Compass Blackhawk merecia passar por uma viagem e longas horas na estrada. Pegamos ele e fomos até a cidade de Surubim, interior do estado, num total de 250 km de estrada (ida e volta).

Teto solar, sistema de mídia com projeção sem fio no Blackhawk - Pedro Brito

Podemos dizer que essa é uma versão para quem não liga muito pro consumo do carro. A melhor média que alcançamos foi de 10,3 km/l e sabemos que carros deste porte conseguem médias superiores. O próprio Compass faz mais do que 10 km/l com as outras 2 opções de motor que oferece. Em trecho urbano o Compass Blackhawk baixou ainda mais a média, chegou a fazer 6,5 km/l de gasolina, realmente é uma versão “exclusiva” para quem está buscando esportividade em um SUV.

Jeep Compass Blackhawk 2025 tem saída dupla de escape - Matheus Albino / Carro Arretado

O lado bom de pegar a estrada com ele é a facilidade para fazer ultrapassagens. Esse motor tem respostas bem rápidas e faz com que o Compass supere outros veículos em poucos metros. Ele não tem modo de condução esportivo, mas o câmbio responde bem com trocas precisas quando pisamos mais forte no acelerador. Se for passar por uma estrada com pouca aderência ele tem tração integral e seletor para diferentes tipos de terreno.

No visual essa versão se destaca pela saída dupla de escape na traseira, grade frontal com detalhes em preto brilhante e pinças de freio mais largas e na cor vermelha. Do amplo pacote de segurança só não ativamos os airbags (graças a Deus) , mas eles estavam lá a postos para qualquer necessidade, sendo oito no total. O alerta de colisão frontal sinaliza com luz no painel e pode frear o carro sozinho.

Jeep Compass Blackhawk, apesar do tamanho, tem desempenho de impressionar - Matheus Albino / Carro Arretado

No entanto, o que mais surpreendeu foi o Controle de Cruzeiro Adaptativo. Ao ativá-lo consegui descansar o pé direito já que o sistema também freia e acelera sem intervenção do motorista, além de manter o carro centralizado na faixa.

Tudo isso é possível graças a uma câmera instalada no para-brisa, ela faz a leitura de tudo que está adiante e consegue manter o carro em segurança. Mas é preciso manter as mãos no volante, caso isso não aconteça, o carro começa a dar alguns avisos para chamar a atenção do condutor. Além desse recurso de segurança, a versão Blackhawk também oferece alerta de ponto cego, de colisão frontal, de saída de faixa e alerta de cansaço do motorista.

O interior é digno de um carro de luxo, tem ajustes elétricos nos bancos dianteiros, ar-condicionado de 2 zonas, painel digital configurável, sistema de mídia de 10 polegadas, partida por botão, freio de estacionamento elétrico e teto solar panorâmico. A resolução da câmera de ré poderia ser melhor, pelo menos tem o sistema que estaciona o carro praticamente sozinho. Porta-malas com 476 litros e abertura elétrica completam o pacote de benefícios do ambiente interno.

Interior da versão Blackhawk é bem caprichado - Pedro Brito

Pois é, pessoal, finalmente testamos a versão “envenenada” do Jeep Compass 2025. O preço é de R$ 285 mil e podemos dizer que é uma bela opção para quem busca um modelo com condução, digamos, mais agressiva. O Compass tem uma variedade de configurações, tem motor 1.3 turbo, 2.0 turbo diesel e ainda uma versão com trem de força híbrido. É Jeep Compass pra todos os gostos.

Por Matheus Albino