Novo Chevrolet Trailblazer muda para melhor e mira Jeep Commander

O Chevrolet Trailblazer chega renovado e traz mais dispositivos para aumentar seu nível tecnológico frente os rivais, principalmente o Jeep Commander, apesar da liderança absoluta do Toyota SW4 no segmento de SUVs de sete lugares. O novo Trailblazer mudou também no visual, ainda que sejam mudanças discretas e as principais estão concentradas na mecânica e no ambiente interno. O SUV grandalhão, que compartilha a estrutura com a S10, ganhou todas as inovações que o fabricante apresentou recentemente para a picape, incluindo a nova geração do motor 2.8 Turbo diesel de 207 cavalos de potência, além do conceito de cockpit virtual composto pelo painel digital e a nova central multimídia.

O novo motor é um dos destaques, pois trabalha com a nova transmissão automática de oito marchas, que também equipa a Colorado americana, mas com calibração específica para o mercado brasileiro. Na prática, isso se traduz em acelerações lineares, fortes retomadas e trocas de marcha mais suaves.

O consumo de diesel é de 9,2 km/l na cidade e de 11,2 km/l na estrada – até 12% mais eficiente, de acordo com dados do Inmetro.

Enquanto a S10 utiliza suspensão traseira por feixe de molas, própria para carga, o Trailblazer conta com uma suspensãodo tipo multilink, perfeita para transportar pessoas com a máxima comodidade.

A engenharia da General Motors promoveu uma recalibração nos amortecedores. O SUV passa a contar com pneus de alto desempenho – um composto de borracha projetado para melhorar o consumo, a estabilidade em curvas e a capacidade de frenagem.

A direção elétrica passou também por atualizações e tem novos pontos de fixação, o que reduziu o nível de vibração que chega até o volante e deixou as respostas mais diretas. Isso melhora sensivelmente as percepções do motorista, otimizando a precisão em manobras, independentemente da velocidade.

Quem viaja nos bancos traseiros, de acordo com a montadora, dispõe de um sistema de ar-condicionado com controle de intensidade e difusores no teto, como em aviões.