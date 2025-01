SUVs legais pra quem não quer gastar tanto num carro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Preparamos uma lista com boas opções de modelos utilitários esportivos, principal categoria de automóveis 0km no mercado brasileiro

Quem sai de casa hoje pra comprar um SUV não vai ter vida fácil. E não é pela escassez do produto. Muito pelo contrário. O mercado brasileiro está repleto de boas ofertas nesta categoria. São dezenas de possibilidades que deixam dúvidas e a pulga atrás da orelha de muito comprador. Mas para deixar a sua procura mais suave e te ajudar nessa árdua missão, selecionamos apenas opções de até R$ 150 mil.

A ideia é refrescar sua cabeça com alguns carros relevantes que podem está fora do seu radar por simples esquecimento tamanha a oferta.

Citroën Basalt - Pedro Bicudo

O nome mais recente do mercado brasileiro do SUvs é o Citroën Basalt. Um excelente custo-benefício pra quem não quer investir tanto. Tem preço arrebatador quando falamos de um SUV. Visual legal, mala grande e bom espaço interno. Tem versão de câmbio automático e motor turbo por menos de R$ 100 mil, mais barato que muito hatch top de linha. O desenho da carroceria recebe elogios, mas para muitos o ponto fraco é o acabamento interno, com muito plástico. Apesar “dessa ressalva”, continua a ser um carro diferenciado na categoria. O problema maior dele talvez seja a fila de espera, de uns três meses. São três versões. Tem uma com câmbio manual e motor aspirado de R$ 95 mil, a intermediária de R$ 100 mil e a top de linha de perto de R$ 110 mil.

Renault Kardian - RODOLFO BUHRER / La Imagem



Na Renault, o Kardian é a sugestão principal. Lançado faz menos de um ano, sai a partir de R$ 99.990 em sua versão mais simples, de câmbio manual, mas já com motor 1.0 turbo. Além dessas o Kardian conta com outras configurações mais caprichadas e de câmbio automático, podendo chegar aos R$ 140 mil. Pra quem quiser continuar na marca francesa, há a opção do Duster, SUV de porte maior e reconhecido como um utilitário esportivo resistente. Tem configuração ali começando na faixa de R$ 110 mil.



Na Peugeot um modelo cobiçado nesta categoria é o 2008, SUV compacto da marca. Tem três versões: de R$ 125 mil, outra ali beirando os R$ 140 mil e a top de pouco mais de R$ 150 mil. Todas com o câmbio automático e mesmo motor 1.0 turbo da Fiat.



Fiat Pulse Impetus - Matheus Albino / Carro Arretado

Por falar em Fiat, os consumidores contam com duas boas opções na marca italiana: Pulse e Fastback. O primeiro é um SUV compacto com uma ampla gama. Há versão manual e motor aspirado e até esportivo Abarth. O Pulse começa na faixa dos R$ 100 mil. O Fastback segue linha parecida de motorização turbinados com preços ali perto de R$ 125 mil até as configurações mais caprichadas, de R$ 155 mil.

Na alemã Volkswagen há duas opções interessantes. No visual, T-Cross e o Nivus são bem diferentes, mas mecanicamente são parecidos. Com 1.0 turbo. T-Cross na versão mais simples Sense, já bem completa, é na faixa dos R$ 120 mil. Importante lembrar que as configurações mais caprichadas do T-Cross vêm com 1.4 turbinado para se diferenciar do Nivus, este último sempre motor mil cilindradas turbinado. E com preços ali começando em R$ 135 mil.



Não podemos deixar de fora o Chevrolet Tracker comercializado a partir de R$ 119.990, 1.0 turbo. Há outras opções abaixo dos R$ 150 mil. E não podemos deixar de fora da nossa lista o Nissan Kicks que vai ganhar uma nova versão nos próximos meses. Mas quem não liga muito pra lançamento, pode aproveitar o atual, vendido hoje a partir de R$ 116 mil, com motor 1.6 aspirado.



Creta N Line - DIVULGAÇÃO

Pra encerrar o nosso passeio, tem novo Hyundai Creta 1.0 turbo começando em R$ 145 mil. Na montadora CAOA, há dois nomes fortes. O primeiro é o Chery TIGGO 5x, começando em R$ 127.990. O TIGGO 7 é outra máquina maior, vendida a partir de R$ 147.990. Nos dois casos o motor é 1.5 turbo.