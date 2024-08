Seminário As Cartas de Paulo aos Romanos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A proposta do Grupo Espírita Maria Dolores se propõe a espalharmos a esperança do Cristo e a possiblidade do paciente ser tratado e ouvido .

MÉDICA SÍLVIA CAMPOS



Em 2012 um grupo de amigos - médicos, dentistas, engenheiros , administradores , advogados entre outros profissionais - resolveram levar para os interiores, orientação, atendimento, alento, mas acima de tudo acolhimento humano e espiritual . Era a nossa primeira Caravana de Saúde para um lugar distante e fora da nossa sede. Naquela ocasião atendemos mais de 300 pessoas com a grande problemática de dores do corpo e da alma. Consideramos uma grande vitória!



Nessa andança ouvimos lamentos, consolamos desesperanças, sentimos a dor de saber das graves e tristes longas esperas para atendimentos de saúde nas filas do SUS. Cada receita e medicação entregue, cada cesta básica deixada na casa de famílias numerosas, cada criança que recebia uma boneca, um carrinho, um brinquedo, dava para nós uma só certeza: estávamos comprometidos e precisávamos fazer mais. Nascia ali a ONG Caminho Do Bem. Após aquele dia muitas coisas surpreendentes aconteceram. Formalizamos nossa organização social, sem fins lucrativos, fomos escolhidos para integrar a primeira turma de aceleramento de projetos sociais do Porto Social e tudo foi se transformando.



De seis especialidades médicas que ofertávamos gratuitamente inicialmente para a vulnerável comunidade do Pina, hoje temos inúmeras iniciativas com retornos positivos : Com o Projeto Música do Bem oferecemos aulas de teclado, violão e percussão para as crianças e jovens . No Projeto Sonhe Grande oferecemos Oficinas de apoio pedagógico, cidadania e empreendedorismo para Crianças e adolescentes. Pelo Projeto Cárie Zero fazemos atendimento odontológico para 122 crianças e seus familiares, realizando tratamentos profiláticos , endodontia, próteses e ortodontia através da participação de 10 dentistas voluntários.

E pelo Projeto Saúde do Bem são levados a quem mais precisa , serviços médicos e atendimentos de outras áreas de saúde que já alcançam 21 especialidades, onde atendemos uma necessária demanda na Região Metropolitana do Recife , com mais de 350 atendimentos mensais .Com o Projeto Amor ao Próximo, distribuímos 200 quentinhas, cobertores e material de higiene para moradores de rua semanalmente, a cada terça-feira.



A Caravana Dr. Frederick da Saúde continua até hoje em nossas viagens para o interior pernambucano, a cada dois meses, quando movimentamos mais de 300 atendimentos, com serviços em carentes municípios . E aí faço uma pausa para destacar que nosso trabalho cresceu, mas o espaço físico não . E carecemos de maior chão para nossa permanente luta. Após a aquisição de um terreno próximo à atual sede, no Bairro do Pina, estamos planejando construir algo próprio. E para isso seguimos com ações para buscarmos o nosso sonho da sede própria, onde poderemos ampliar nossos projetos.



Assim sendo realizaremos, em 31 de agosto, o esperado seminário “ As Cartas de Paulo: Carta aos Romanos”. Devo destacar a importância de Paulo de Tarso que foi mais do que seguidor do Cristianismo e tornou-se um protagonista da evangelização. Fundou comunidades, com as quais mantinha contato frequente por Cartas, e sistematizou os ensinamentos de Jesus de forma a consolidar, além de uma doutrina, uma religião. "Não fosse Paulo, talvez hoje não conheceríamos Jesus.” E é essa a “proposta “que nossa Ong e nosso Grupo Espírita Maria Dolores se propõe a fazer: espalharmos em nossas andanças, nas caravanas, a esperança do Cristo e a possiblidade de cada paciente ser tratado, ouvido e valorizado.



Estarmos cada vez mais empenhados para um trabalho de responsabilidade, transparência e dedicação e amor. Neste Seminário em pauta trazemos grandes palestrantes, conhecidos nacionalmente e internacionalmente e estudiosos das epístolas de Paulo. De Minas Gerais virão Victor Hugo, Gustavo Silveira e o escritor Rafael Lavarini. De São Paulo virá o ex-presidente da nossa Federação Espírita Brasileira, também palestrante e escritor César Perri



O evento promete atrair interessados e ocorrerá das 8:00 às 18:00 no MV na Imbiribeira, na Avenida Presidente Dutra, 298 , Imbiribeira , espaço agradável, moderno , de amplo e gratuito estacionamento . Teremos área gourmet momentos musicais e tudo isso pelo custo de R$50,00, que podem ser adquiridos pelo 081- 982066099. Além de toda vivência e aprendizado espiritual , os que comparecem estarão colaborando para a construção da nossa sede . As inscrições estão abertas e são limitadas. Será um dia ideal para falarmos e ouvirmos mais sobre engajamento social, amor ao próximo , de Paulo e do Cristo .

Se você acredita que é este um bom propósito, junte-se a nós e seja bem-vindo!



Sílvia Campos é médica nutróloga funcional integrativa. Presidente do Grupo Espírita Maria Dolores; vice - presidente e diretora médica da ONG Caminho do Bem e coordenadora geral do Seminário As Cartas de Paulo –Cartas aos Romanos.