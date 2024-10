O Laboratório de Kardec

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

José Edson F. Mendonça

É interessante dizer, de início, que o principal documento espírita, a “Revue Spirite”, ou Revista Espírita - Jornal de Estudos Psicológicos -, é ainda bastante desconhecido pela maioria dos espíritas, pois, muito poucos guardam o salutar hábito de ler e estudar constantemente as obras espíritas em geral.

Situando-nos no foco deste, assevera o incansável estudioso, contundente divulgador e mui corajoso colaborador do Espiritismo, José Herculano Pires, que e zeloso organizador de todo o vasto e complexo processo espírita, posto apresentar nela todo o cabedé na Revista Espírita que Kardec se revela por inteiro, com seu caráter ético, austero e sóbrio, como autêntico gerenciador incansável al de experiências e vivências, em suas minúcias, à frente do movimento de revelação, elaboração e divulgação do corpo da nascente Doutrina dos Espíritos; para isso, ele se desdobrava em mil faces: observava atentamente todos os pormenores e tecia considerações acerca de possíveis manifestações metafísicas, atendia à sua vastíssima correspondência com questões as mais variadas, envolvendo mais de mil grupos espíritas espalhados pelo mundo; dialogava com discernimento ímpar, com curiosos, críticos, simpatizantes, colaboradores, opositores, detratores, inimigos encarniçados e, mais do que isso, empreendia exaustiva análise criteriosa e respeitosa de tudo o que recebia e de todos que o procuravam; experienciava pessoalmente, pela evocação de espíritos nas mais diferentes situações, enfim, engendrava minuciosamente, a urdidura, sentindo o pulsar do elemento inédito de suas pesquisas - o Espírito.

Assim era o laboratório no seio do qual surgiram e se manifestaram as inteligências que, cumprindo determinação de Deus e sob a égide do maior dos mestres - Jesus -, nascia o Consolador Prometido. Por toda essa história, é que Herculano Pires cognominou a Revue Spirite de “O laboratório de Kardec”.

Continua Herculano, pontuando que, no marcante “Jornal de Estudos Psicológicos”, seu maestro se revela em seu caráter de verdadeiro homem de bem em sua magnitude e excelência exemplar de atuação, notadamente no rigor metodológico científico utilizado no complexo cadinho onde gestou a obra primeva, “O Livro dos Espíritos”, sempre cuidadosamente calcado no Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos, consubstanciando uma “verdade jornalística”, pela transcrição verossímil das experiências e dos diálogos, uma “postura dialógica”, por apreciar ideias conflitantes permitindo ao leitor o contraponto para a sua decisão e, nas “atitudes extremamente corajosas” de enfrentar as lutas e os enormes preconceitos que a nova revelação divina provocava na sociedade humana em geral.

Já, na visão do também notável Silvino Canuto de Abreu (especialmente por seu esmerado empenho no resgate de documentos históricos), inclusive como pioneiro na tradução da Revue para a Editora Edicel, a Revista foi o mais importante instrumento de pesquisa, verdadeira sonda para a captação das reações do público, ao mesmo tempo que instrumento de divulgação e defesa da Doutrina.

Problemas como os referentes à mediunidade curadora em seus vários aspectos; aos casos de obsessão e possessão; ao desenvolvimento mediúnico; aos métodos de trabalho prático e teórico; à legitimidade das comunicações e à prevenção das mistificações; das vidas sucessivas e das formas de reencarnação consciente e inconsciente, neste e em outros mundos... são todos esclarecidos de maneira viva no Jornal.

Desse modo, é mesmo com grande entusiasmo que podemos concluir dizendo que, sem dúvida, a coleção da Revista Espírita constitui a mais prodigiosa fonte de informações espíritas e o mais completo manancial de documentos históricos e doutrinários do Espiritismo que não podem deixar de merecer a maior atenção, por parte dos estudiosos da vida.

Portanto, procuremos observar a recomendação do Espírito de Verdade: “Espíritas (cristãos), amai-vos; Espíritas (cristãos), instruí-vos. Mãos à obra, o Espiritismo será o que nós fizermos dele!

José Edson F. Mendonça presta colaboração ao movimento espírita, como escritor, palestrante e diretor do Instituto Espírita Gabriel Delanne, rua São Caetano, 220, Campo Grande - Recife/PE