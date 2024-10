Um mundo em transformação

As guerras se sucederam com atrocidades que persistem, ainda hoje, no plano espiritual e físico, com os processos obsessivos que se prolongam

LUIZ GUIMARÃES GOMES DE SÁ

“1 - São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para regeneração da humanidade”. (Gênese, Cap. XVIII). As turbulências ocorridas no mundo ao longo dos tempos, comprometeram as civilizações com débitos contraídos contra as Leis Divinas.



As guerras se sucederam com atrocidades e instintos de vinganças, que persistem, ainda hoje, no plano espiritual e físico, com os processos obsessivos que se prolongam. Esses procedimentos dificultaram a evolução do ser humano que, ainda age como se vivesse no primitivismo que já deveria ter sido extinto, pelo despertar da consciência. Sendo Deus soberanamente bom, justo e infinitamente misericordioso, jamais criaria o mal. O mal é obra equivocada do ser humano e como tal, não pode vencer o bem que é a luz que dissipa as trevas.



Como somos seres perfectíveis, o objetivo da reencarnação é reeducar o Espírito, a fim de depurá-lo de suas mazelas. Atentemos para a questão 737, do Livro dos Espíritos: “Com que fim Deus castiga a Humanidade com flagelos destruidores? R — Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos Espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição?” (...).



Obviamente, é preciso entender que a vida tem seus ciclos de renovação e nós estamos inseridos nesse projeto Divino. Sem esse entendimento, viveremos uma revolta infundada, pois as Leis Naturais são imutáveis, por serem originadas do Criador, que é perfeito!



Temos no Livro Leis Morais, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joanna de Ângelis, pg. 47: (...) “A modificação dos hábitos viciosos fomenta o entusiasmo que liberta do comodismo pernicioso e da atividade perturbadora. Imperioso o esforço para a renovação que gera bênçãos e é matriz de prodigiosas conquistas.” (...). Nesse novo período, o bem vai predominar sobre o mal. Viveremos uma nova fase evolutiva, principalmente no âmbito moral, que está muito aquém do que precisamos atingir. Essas transformações dar-se-ão no devido tempo, onde nossos pensamentos irão gerar uma psicosfera compatível com esse novo rumo de vida, que nos libertará do mundo atual de Provas e Expiações, levando-nos ao Mundo de Regeneração.



Por oportuno, observemos as palavras de Jesus, segundo João 18:36:"O meu Reino não é deste mundo; se o meu Reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; mas, agora, o meu Reino não é daqui". Obviamente nem hoje, esse mundo poderia pertencer ao seu Reino, face a tudo que acontece no Orbe terrestre...



No Livro Transição Planetária, pg. 8, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda, consta: “(...) mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada. (...)”. Devemos, pois assumir essa responsabilidade que atinge a todos nós. (Que Jesus esteja em nossos corações e ilumine nossas consciências).



Luiz Guimarães Gomes de Sá - Trabalha no Centro Espírita Caminhando Para Jesus www.cecpj.org.br You Tube @cecpjoficial