Mudanças Climáticas e o Chamado Bíblico

Na Bíblia, a Criação é descrita como perfeita: "Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom", segundo ele Livro do Gênesis 1,31. Este versículo reflete a harmonia original entre a humanidade e o meio ambiente, que agora parece estar em risco.

Com a industrialização e o avanço tecnológico, a Terra tem sofrido com a ação humana. Em Eclesiastes 3,1, está escrito: “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.” As mudanças climáticas, então, nos lembram de que há um tempo para refletir e agir em prol da criação. Nossa responsabilidade é cuidar do planeta e rever nossas práticas antes que seja tarde.



A degradação ambiental também pode ser vista como consequência do comportamento humano. Romanos 8,22 afirma: “Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.” As alterações no clima e na biodiversidade podem ser interpretadas como um grito da natureza, clamando por restauração. A responsabilidade por responder a esse chamado está em nossas mãos.

Os recursos naturais são um presente de Deus, e somos chamados a administrá-los com sabedoria. Em Gênesis 2, 15, Deus coloca o homem no Jardim do Éden para “o cultivar e o guardar.” Isso significa que o ser humano tem o papel de cuidar e proteger o que lhe foi dado, e não explorá-lo irresponsavelmente. O desrespeito por essa missão tem levado ao agravamento da crise climática.

Jesus Cristo também nos ensina sobre o cuidado com os necessitados e a preservação da vida. Em Mateus 25,40, Ele diz: “Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” Assim como somos chamados a ajudar os necessitados, devemos estender esse cuidado ao meio ambiente, já que os mais pobres são os mais afetados pelas mudanças climáticas.

No Antigo Testamento, há um grande destaque sobre a importância de não desperdiçar. Quando Deus providenciou o maná para o povo no deserto, Ele ordenou que recolhessem apenas o necessário para o dia: “Cada um recolha conforme o que pode comer” como está descrito em Êxodo 16,16. Isso nos faz pensar em como temos usado os recursos naturais e em nossa tendência ao desperdício e ao consumismo desenfreado.

A soberania divina também se reflete na capacidade de restaurar a criação. Em 2 Crônicas 7, 14, Deus promete: “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.” Esse versículo nos dá esperança de que, com humildade e ação correta, a Terra pode ser restaurada.



O livro de Jó traz uma reflexão importante sobre a grandeza e o poder da criação de Deus. Jó 12 7-10 diz: “Mas pergunte agora aos animais, e eles te ensinarão; e às aves do céu, e elas te farão saber; ou fala com a terra, e ela te ensinará; e até os peixes do mar te contarão.” A própria criação nos ensina sobre o Criador e a harmonia que nela existe, nos convidando a respeitar e aprender com o ambiente natural.

Em Provérbios 12,10, lemos que “O justo atenta para a vida dos seus animais, mas as entranhas dos perversos são cruéis.” Esse versículo destaca a necessidade de compaixão e cuidado não só com as pessoas, mas também com todas as criaturas. A destruição dos habitats naturais coloca em risco a vida de inúmeras espécies, o que vai contra os princípios de justiça e bondade presentes nas Escrituras.

Por fim, a crise climática nos desafia a agir com responsabilidade e fé. O Salmo 24,1 declara: “Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.” Isso nos lembra que somos apenas administradores temporários da criação de Deus. É nosso dever proteger e preservar a Terra para as futuras gerações, independentemente de crenças religiosas.

Ao concluir essa reflexão, é importante considerar que as mudanças climáticas não são uma questão exclusiva de uma religião, mas uma responsabilidade compartilhada por toda a humanidade. A Bíblia, como outros textos sagrados, convida-nos a cuidar da Terra com compaixão, sabedoria e senso de justiça. Seja qual for sua fé, a preservação do meio ambiente é um chamado universal para a sobrevivência e a harmonia entre o ser humano e o planeta.

Prof. Dr. Pedro Ferreira de Lima Filho é Filósofo, Pedagogo e Teólogo. E-mail: filho9@icloud.com