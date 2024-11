Você tem fome de quê ?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

DOM IVAN ROCHA



Um dos textos mais conhecidos, retirado do livro dos Salmos, diz assim: “Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. (Sl 37:4-6)

Precisamos refletir bem sobre os desejos do nosso coração! O que nos sacia e satisfaz? O que parece bom, necessário, útil ou mesmo recomendado e saudável, dependendo de algumas circunstâncias, pode se tornar ruim, um atrapalho, um pecado ou uma situação escravizadora.

Quando estamos longe de Deus, somos entregues aos desejos dos nossos corações de pedra, influenciados pelo mundo. Nosso coração enganoso nos arrasta para uma vida egoísta, medrosa e superficial. Esse é inclusive o ensino que o Apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: “Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles…” (Rm 1:23)



Jesus proclamou: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos…”.

Devemos identificar primeiro que muitas vezes o problema é o desejo em excesso. Até coisas boas, quando desejadas em excesso, tornam-se prejudiciais. A diferença entre o remédio e o veneno pode ser simplesmente a dosagem. Quando desejamos algo em excesso, nos tornamos escravos do desejo!

O escritor e poeta Irlandês Oscar Wilde disse que: “Quando os deuses querem nos punir, atendem os nossos desejos”. E mesmo assim o Salmista diz que Deus concederá os desejos no nosso coração, quando nos deleitamos no Senhor. Aqui está a chave: quando nos deleitamos no Senhor, os nossos desejos são influenciados por Ele!



Quem influencia os seus desejos, até mesmo os mais inconscientes? Você tem fome e sede de quê? O que te sacia e satisfaz?



No importantíssimo Sermão do Monte Jesus proclamou: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos…”.



Num mundo em que se deseja tantas coisas, imerso em consumismo, hedonismo e permanente busca por reconhecimento; e que ao mesmo tempo já se demonstrou ser um mundo cheio de ansiedade, depressão, pânico e medo, boa coisa é conseguirmos ajustar os nossos desejos!



Se eu quero ser satisfeito e confio nas palavras de Jesus Cristo, eu preciso ter fome e sede de justiça. Meus desejos, afetos, paixões, amores, atenção e devoção devem ser pelo Senhor. Só Deus nos satisfará!

Minha oração é para que conheçamos os nossos desejos e quem os influencia. E depois, que possamos ter prazer no Senhor, ajustar nossos desejos segundo os valores do Reino de Deus, ter fome e sede de Deus, para sermos oásis para tantos que estão perdidos, insatisfeitos, entregues aos seus desejos, limitados, finitos e passageiros. Amém!



Dom Ivan Rocha é Bispo da Catedral da Reconciliação - IECB