A falta de perdão gera escravidão e contendas

O perdão é ato volutivo e um princípio espiritual porque Deus não quer falar conosco até que resolvamos as nossas diferenças com o outro



DOM ALEXANDRE XIMENES

-O perdão é fundamental para a vida cristã! É uma das coisas que mantem muitos em cativeiro. A maioria entende o princípio do perdão, mas não pratica!

A falta do perdão gera escravidão, contendas, divisões, opressão doenças divórcios etc.

Qual a definição prática de perdão?



Conceder indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida; desistir de toda reivindicação.

A palavra grega traduzida por “perdoar”, significa, literalmente, cancelar ou remir!



1-O perdão é uma ordem, não uma sugestão. (Mateus 6:14-15)

Isto é fato depois que o Senhor ensinou os seus discípulos a orar.

(perdoa as nossas dívidas assim como)...



É um princípio espiritual Deus não quer falar conosco até que reconciliemos as nossas diferenças com o outro (Mateus 5:24). “O entendimento do homem retem a sua ira e a sua glória é passar por sua transgressão”! (provérbios 19:11)



“Não digas: “como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele.; Pagarei a cada um segundo a sua obra! (Provérbios 24:29)“Revesti-vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, , longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros assim como Cristo vos perdoou, fazei-o vós também”!!!



Não há limite para o perdão (Mateus 18:21-22)



a-Jesus não disse para perdoar 490 vezes e parar. É limitado.

b-Quantas vezes você quer ser perdoado?

c-“O amor não guarda rancor ( 1 Coríntios 13:5)

d-“O amor cobre uma multidão de pecados (i1 Pedro 4:8)

Devemos aprender a perdoar como Deus perdoa. (Salmo 103:12)



“Quanto dista o Oriente do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões”!

A falta de perdão nos mantém em cativeiro- (Mateus 18:23-25)



1-Impede o perdão do Pai.

2-Fomos perdoados de uma dívida impagável.

3-Ele foi entregue aos torturadores (V.34) - a falta de perdão abre as portas para doenças físicas e mentais e gera fortalezas demoníacas

4-Pode limitar ou até mesmo bloquear as bênçãos de Deus em nossa vida.

5-Provérbios 28:13, diz: “Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.

6-Hebreus 12:15 Diz:”tendo cuidado que ninguém se prive da Graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem.



Perdão é ato volitivo



a-Não um sentimento, mas uma decisão.

b- É contínuo (passado, presente e futuro). É um princípio espiritual.

Deus não quer falar conosco até que resolvamos as nossas diferenças com o outro (Mateus 5:24). O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar por sobre a transgressão! (Provérbios 19:11).



“Não digas: como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. pagarei a cada um segundo a sua obra. (Provérbios 24:20). “Revesti-vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos, se alguém tiver queixa contra outro: “Assim como Cristo vos perdoou, fazei-o vós também”. Não há limite para o perdão (Mateus 18:21-22). Jesus não disse para perdoar 490 vezes e parar. É ilimitado!



O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:5 disse: “O amor não guarda rancor. 1 Pedro 4:8 : “O amor cobre uma multidão de pecados. Devemos aprender como Deus perdoa- “Se possível, quanto estiver em vós, tende paz uns com os outros”.



Dom Alexandre Ximenes é bispo da Igreja Episcopal Carismática – Catedral da Reconciliação