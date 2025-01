Padre Biu: "Tempo de prosperidade"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caríssimo leitor, somos chamados a viver um momento novo. Um tempo da graça de Deus. Ano novo. Tudo novo. Vida que segue para frente. Para trás, nem para pegar impulso. Girar sempre a roda para frente. Afinal, diz o adágio popular: “para a frente é que se anda”. Por essa razão, nada de ficar preso aos laços do passado. Deus nos chama para viver algo novo. Contudo, é impossível viver uma experiência nova na presença de Deus, quando a pessoa não rompe os laços do passado. Urge quebrar os laços que prendem a pessoa a um passado que não auxiliou em nada. É preciso ter cuidado! O passado só serve para tirar boas lições. E quem não desfaz os laços que o aprisiona a tendência é retornar para o mesmo lugar.

O Livro Sagrado apresenta exemplos de pessoas que deixaram o passado no passado. Para tanto, basta ver a situação do profeta Eliseu. Ele trabalhava com os bois quando foi chamado pelo profeta Elias. Ao deixar o lugar, não tergiversou em quebrar e queimar tudo (1Reis 19). Isso é uma demonstração inequívoca de que ele estava preparado para viver o novo. Sim, o novo que Deus tinha preparado para ele. Em outras palavras, assim disse: “Deus tem outro projeto de vida para mim”. Quem não quebra os laços com o passado, a tendência é estacionar, ficar em estado letárgico. Veja o que houve com a esposa de Ló: não fitou o olhar para frente, pelo contrário, quis viver daquilo que já havia passado; resultado: virou uma estátua de sal (Gênesis, 19).

Outros exemplos de quem teve a coragem de romper com os laços do passado. Veja a maravilha que Deus fez com o cego. Foi um encontro maravilhoso, transformador. Quando Jesus o chamou, ele não pensou duas vezes, abandonou o que tinha de mais valia na vida, que era o manto. Jesus tinha outro projeto para ele. O manto, naquele momento, não servira mais. O que importava era a cura física (Marcos 10). E o que dizer dos pescadores que passaram a noite toda sem pescar nada? Estavam cansados. De repente, aparece Jesus. E a pesca milagrosa aconteceu. No entanto, só houve o milagre, porque os pescadores quebraram os laços do cansaço e botaram fé no novo projeto de pescaria. Essa é uma das passagens bíblicas mais bonita (João 21).

Poderíamos citar aqui uma infinidade de textos bíblicos que relata a história de pessoas que quebraram os laços do passado. Não seja caranguejo. Fixe o olhar para frente! Vislumbre a imensidade de oportunidades que a vida oferece, eliminando as possibilidades de voltar atrás. Navegar em águas profundas, é preciso. Não tenha medo de seguir o exemplo da águia que abre as asas e, do alto, vislumbra um novo horizonte de caça. Tenha gosto aquilino. E o passado, não serve? Não. Ele serviu para o aprendizado. Deixe de saudosismo barato. Faça um inventário dele, bote dentro de uma caixa, passe a chave e jogue em alto mar. Pronto! Passado no passado. O momento é outro. Você esqueceu que é uma fagulha da eternidade e que tem o dom de ser feliz e de se reinventar? Veja o diamante que está aí dentro de você, basta polir. Não enterre os seus talentos. Coloque a serviço do semelhante.

Em consideração derradeira, tenha sempre na mente que a sua história quem faz é você. Arregace as mangas e caia em campo. Acredite na força divina que reside em você e comece agora, agora mesmo, a construir a sua história de sucesso. Faça boas escolhas. Jogue a semente selecionada no terreno fértil da prosperidade. Não negocie a sua fé. Lute e creia. Insista, persista, não desista. Faça igual à viúva persistente do Evangelho que não desistiu em momento algum (Lucas, 18). Prepare-se, a vida é um combate diário. Atenção! Depois de tudo planejado no seu coração, não esqueça de colocar Deus como sócio majoritário de todo o seu projeto. Pronto! Siga firme! Feliz 2025.

Padre Biu de Arruda é pároco da Paróquia de Santa Luzia, Estância.