Dia de Missa na Capela do Instituto Ricardo Brennand

O calendário de missas dominicais na Capela Nossa Senhora das Graças conta hoje com celebração do Padre Francisco Sales, a partir das 12h



O InstitutoRB segue com o seu calendário de missas dominicais na Capela Nossa Senhora das Graças. Domingo, 17, contará com mais uma celebração do Padre Francisco Sales, a partir das 12h. Essa agenda é procurada pelos fiéis e aberta ao público gratuitamente. Acontece sempre nos primeiros e terceiros domingos de cada mês.

Parceria no Natal

Fundação Terra ganha os Correios como parceiro e avança com campanha oportuna para viabilizar o Natal da instituição que neste 2024.comemora seus 40 anos de fundação. Haverá a Ceia da Solidariedade, dia 21 de dezembro para 2 mil pessoas – colaboradores, funcionários, assistidos da comunidade, na sede da instituição, em Arcoverde. A parceria com os Correios permitirá que as pessoas ue desejem doar qualquer quantia para a Fundação possa fazê-la pelos Correios que hoje contam com 356 agências no Estado.

Essência do Matrimônio

Neste fim de semana prolongado a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), promove Acampamento para Casais, com o tema: “A essência do matrimônio”. Frei Gilson, dos Irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, presidirá todas as missas do Acampamento, às 16h, de hoje (17), às 15h. A missionária da Canção Nova e apresentadora do programa Sorrindo pra Vida, Paula Guimarães, fala neste domingo, às 10h20 sobre: “A missão do casal na educação dos filhos”.

Jornada dos Pobres

Com uma Tenda aberta sobre os manguezais a Arquidiocese de Olinda e Recife iniciou a vivência da 8ª Jornada Mundial dos Pobres, com dom Paulo Jackson celebrando missa neste local, no último domingo, com as pessoas em situação de rua que se abrigam em arranha-céus e manguezais. A mensagem do arcebispo destacou o cuidado de Jesus com os pobres, órfãos e viúvas. O diácono Antônio Sebastião organizou uma feijoada solidária na ocasião.



Temporada de Férias

Inscrições abertas para a Temporada 2025 da Igreja Presbiteriana das Graças. O mês começa com a Semana das Crianças de 6 a 11 de janeiro. Depois segue com a Semana dos Adolescentes de 13 a 18 de janeiro. Momentos de lazer, louvor e orações. Os pais podem procurar a equipe que coordena a temporada nos finais dos cultos dos domingos.



Orai pelos que lhe persegue

“Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus 5: 43 a 47



Intervalos Bíblicos nas escolas

Esta semana um grupo de estudantes de várias escolas estaduais reuniu-se com o deputado Renato Antunes, na Assembleia Legislativa destacando a importância do projeto do Projeto Lei PL 2283/2024 que visa regulamentar a realização de momentos de oração e reflexão durante os intervalos escolares nos intervalos das aulas.

Palestra Espírita

A Federação Espírita Pernambucana promove hoje (17) , em seu auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro, reunião pública presencial. O tema “Somos todos irmãos em Deus? O que nos diz o Espiritismo?” será apresentado por Paulo Machado, do Cenáculo Espírita Casa de Maria (CECAM). Será das 16h às 17h, a palestra também pode ser acompanhada pelas redes sociais da FEP Youtube, Facebook e Instagram).

Encontros de Integração

Hoje (17) será realizada a quarta e última edição dos Encontros de Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco (INTECEPE) de 2024. A “Caravana Waldeck Atademo”, formada por trabalhadores voluntários da Federação Espírita -PE, estará na Fraternidade Espírita Gamaliel, situada na Rua Diomedes Valois, 109, no Centro de Jaboatão dos Guararapes. Organizado pelo Departamento de Integração Federativa (DIFE) da FEP, o encontro também será transmitido pelas redes sociais. Estão previstos momentos de interação com o público presencial e remoto.



Dom Paulo Jackson

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, nasceu em São José de Espinharas, na Paraíba. Na última terça-feira à tarde, recebeu o título de Cidadão Olindense. Presentes estavam dom Fernando Saburido, arcebispo emérito, e o bispo auxiliar dom Josivaldo Bezerra. A proposição foi da vereadora Gisele Tavares.