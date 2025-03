Dom Paulo Jackson inicia um tríduo em honra a São José

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A tradicional Igreja de São José, no centro do Recife, iniciou um tríduo em honra ao padroeiro, no último domingo. A missa realizada no segundo domingo da Quaresma foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife dom Paulo Jackson que destacou, na ocasião o Sacramento da Crisma. Participaram o pároco Davi Melo e o vigário padre e José Augusto Esteves que durante 52 anos foi pároco de São José.



Gabriel Dellane

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove hoje (23), das 16h às 17h, sua reunião pública presencial. O tema “Gabriel Dellane: O Espiritismo e a Ciência” será apresentado por Djenane Mendonça, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho). Realizada no auditório no Auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629, no Espinheiro, a palestra comemora os 168 anos de nascimento de Gabriel Dellane. Natural de Paris, França, ele nasceu no dia 23 de março de 1857. A programação poderá ser acompanhada, ainda, pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.

Seminário x Ecologia

Pastorais sociais da Arquidiocese de Olinda e Recife participaram, no fim de semana último, de um seminário sobre a Campanha da Fraternidade 2025. O encontro aconteceu no auditório da Universidade Católica de Pernambuco e foi coordenado pelo padre Jean Paul Hansen , assessor da campanha, que alertou sobre as catástrofes climáticas como seca na Amazônia , degelo da Antártica, mudanças no ciclo das chuvas, incêndios e mais. Chamou a atenção das famílias e escolas para uma educação consciente sobre ecologia integral dos filhos.



Acampamento na Canção Nova

Encerra-se hoje na Canção Nova com missas celebradas no Santuário Pai das Misericórdias o Acampamento de Cura e Libertação. Tanto na sexta como no sábado teve "Noite Oracional". Entre os missionários da Canção Nova, participantes do Acampamento, estão os padres Bruno Costa e Vagner Baia, além dos sacerdotes convidados: Anderson Guerra, da Diocese de Santo Amaro (SP), e Fábio Galdino, da Arquidiocese da Paraíba.

À sombra do Onipotente

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti” Salmos 91: 1-7.



Meio ambiente

O tema da Campanha da Fraternidade 2025 que aborda a Ecologia Integral tem sido explorado em encontros, seminários e missas na Arquidiocese de Olinda e Recife. Esta semana, o Vicariato Vitória recebeu o bispo auxiliar dom Josivaldo Bezerra para uma celebração em torno da CF deste ano, como uma alerta a todos para vivenciar com práticas a preservação do meio ambiente.

Super sextas

Os encontros da Super Sextas na Igreja Presbiteriana das Graças, às 19h30 têm sido intensa seja com grupo de jovens, de mulheres e de casais que ocupam os diversos ambientes do tempo. Sempre juntam-se a este grupos novos convidados!! Música, estudo bíblico e orações!!



Etapas do Sínodo

O Papa Francisco mesmo internado há mais de um mês no Hospital Agostino Gemelli em Roma, encontrou forças para dar respiração e rumo a aplicação do Documento Final do Sínodo, apontando caminhos futuros.



Rede Sinodal

Os padres Paulo Terroso e o jornalista Joaquim Franco, membros da Rede Sinodal de Portugal entende e alertam os fiéis para a implementação do Sínodo entre 2025 e 2028 proposto pelo Secretaria Geral do Sínodo. A Secretaria Geral do Sínodo propõe etapas para 2026 e 2027 , além de grande “Assembleia Eclesial em outubro de 2028” sublinhando este tempo para implementação do Sínodo