Abertura oficial da Campanha da Fraternidade na Quarta-feira de Cinzas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Arquidiocese de Olinda e Recife abre oficialmente a Campanha da Fraternidade 2025 na próxima Quarta-feira de Cinzas (5). O arcebispo dom Paulo Jackson convida os fiéis para o dia que marca o início da Quaresma – tempo de jejum, esmola e oração para a conversão dos pecadores. A programação oficial da abertura da CF acontece a partir das 13 horas na Ilha de Deus, na Imbiribeira, com acolhida e apresentações culturais protagonizadas pela comunidade. O ponto alto é a celebração eucarística presidida pelo arcebispo – a Missa de Cinzas – na qual haverá a imposição de cinzas sobre a cabeça dos fiéis. A mensagem deste rito litúrgico é clara: o homem veio do pó (Deus criou Adão do barro) e ao pó voltará (decomposição natural), por isso, na brevidade da vida, Deus oferece a oportunidade de cultivar humildade e fraternidade para o bem comum.



Fraternidade e Ecologia Integral

Este ano, a Campanha da Fraternidade aborda outra vez a temática ambiental, mas a ecologia vem de uma forma integral, conceito que recebe toda simpatia do papa Francisco. O objetivo geral da Campanha da Fraternidade é “promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra”. Como lema: “Deus viu que tudo era muito bom”, retirado do livro de Gênesis.



Quaresma- tempo de oração

A palavra “Quaresma” vem do latim quadragésima, refere-se aos 40 dias que antecedem a Páscoa. Biblicamente é inspirada no tempo em que Jesus passou no deserto, jejuando e orando. Para a Quaresma deste ano, a Editora Canção Nova traz o lançamento “A Luta de Cada Dia”, escrito pelo missionário, Márcio Mendes. Nas palavras do autor este livro “é um roteiro, uma direção espiritual para esses dias”. Por isso, está dividido em 40 capítulos que trazem reflexões com passagens bíblicas, oração, propostas de mudanças de atitudes e espaço para anotações pessoais.

Bispo auxiliar

No último domingo (23) Dom Nereudo Freire foi apresentado por Dom Paulo Jackson como bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, na presença de religiosos, religiosas e fiéis na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade. Na ocasião dom Paulo cedeu a presidência da Missa ao arcebispo da Paraíba, dom Délcio Pedreira, de onde provém o novo auxiliar da AOR.



O Pai e o Filho

“E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo; Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que O enviou. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo” João 5: 22-26



Verdadeiro cristão

Depois do recesso de Carnaval – de 1º a 04 de março –, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) retoma suas reuniões públicas presenciais na quarta-feira, 05. Neste dia, no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, o tema “O Verdadeiro Cristão: Mais do que palavras, ações” será apresentado por Fátima Santos, das 16h às 17h; e Ana Paula Mota, das 19h30 às 20h30. Ambas são trabalhadoras voluntárias da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Palestra Espírita

"A delicadeza e a forca feminina na familia: Uma visao espiritual" será o tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana irá promover no próximo domingo (9). Como expositora, Danuza Lima, que integra o Departamento da Família (DEFAM), da FEP, e a Comissão Estadual de Espiritismo (CEE). Alusiva ao Dia Internacional da Mulher – celebrado em 08 de março –, a programação terá início às 15h30, com a apresentação do Coral Canto Livre, do Nucleo Espirita Auta de Souza (NEAS). Realizada no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro/, a reunião também pode ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.



Márcio Mendes

Autor de 25 títulos, o escritor Márcio Mendes conta com mais de 5 milhões de livros vendidos no Brasil. Suas obras foram traduzidas para o espanhol, francês, croata e esloveno. É missionário da comunidade Canção Nova e apresentador do programa “Sorrindo pra Vida”, transmitido diariamente pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.



Cardeais brasileiro

Oito cardeais brasileiros são citados como possíveis opções para assumir o lugar do atual papa:, são eles: Dom Odilo Scherer, da Arquidiocese de São Paulo (SP); Dom Orani João Tempesta, da Arquidiocese do Rio de Janeiro (RJ); Dom Paulo Cezar Costa, da Arquidiocese de Brasília (DF); Dom Sergio da Rocha, da Arquidiocese de Salvador (BA); Dom Jaime Spengler, da Arquidiocese de Porto Alegre (RS); Dom Raymundo Damasceno Assis, Emérito da Arquidiocese de Aparecida (SP); Dom João Braz de Aviz, Emérito de Brasília (DF)