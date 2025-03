Campanha da Fraternidade envolve ética, solidariedade e cuidado com o planeta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Campanha da Fraternidade 2025 com o tema Ecologia Integral demonstra a preocupação da Igreja Católica com as questões ambientais e sociais. É um chamado a olhar com responsabilidade e amor à criação de Deus. Este tema busca uma conexão com a preservação ambiental e a interdependência entre natureza e sociedade, promovendo uma conversão ecológica que envolve ética, solidariedade e cuidado com o planeta. Integra aspectos sociais, econômicos e ambientais, contribuindo para uma perspectiva justa e equilibrada do mundo.



Laudato Si

O tema da Campanha da Fraternidade deste ano foi inspirado na publicação da “Carta Encíclica Laudato Si”, pelos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, também pela recente publicação da Exortação Apostólica Laudate Deum; pelos 10 anos de criação da Rede Eclesial PanAmazônica (REPAM) e pela realização da COP 30, em Belém (PA), a primeira na Amazônia, acolhendo a sugestão da Comissão Episcopal Especial para a Mineração e a Ecologia Integral.

Apocalipse

O livro, Apocalipse: A Revelação Sistematizada na Teologia Pentecostal chegou a sua 10ª edição alcançando grande sucesso de leitores. Por três meses consecutivos, mantém-se como o mais vendido pela CPAD na categoria, consolidando-se como uma referência para estudiosos da escatologia sob a ótica pentecostal e reafirma sua relevância no meio teológico e acadêmico.



Os Bem-aventurados

“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos;Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus”. Joâo 5: 3-9

Força feminina

A Federação Espírita Pernambucana promove hoje (09), reunião pública presencial em seu Auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema "A delicadeza e a forca feminina na familia: Uma visao espiritual" será apresentado por Danuza Lima, trabalhadora voluntária da FEP e da Comissão Estadual de Espiritismo (CEE). Alusiva ao Dia Internacional da Mulher – celebrado em 08 de março –, a programação terá início às 15h30, com a exibição do Coral Canto Livre, do Nucleo Espirita Auta de Souza (NEAS). Vale destacar que a reunião poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.

Mostra Espírita

"O Céu e o Inferno: esperanças e consolações" será o tema da Mostra Espírita 2025, que ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Em sua 34ª edição, o evento organizado pela Federação Espírita Pernambucana (FEP) contará com palestras de Ana Tereza Camasmie (RJ), Ednar Santos (PE), Eugênia Canto (CE), Jacobson Trovão (DF) e Miriam Dusi (DF).

Grupo de Integração

Após o feriado de carnaval, os pequenos Grupos de Integração da Igreja Presbiteriana das Graças voltam a se reunir para oração estudo bíblico. São momentos de comunhão e confraternização entre aqueles que se dispõem semanalmente a um maior conhecimento da Palavra Sagrada.