Ensino Médio integrado: formação completa e direcionada ao mercado de trabalho

O Senac PE, instituição reconhecida por sua excelência em educação profissional, tem se destacado com seu modelo de Ensino Médio integrado a cursos técnicos, preparando os alunos não só para o ingresso na formação superior, mas também para os desafios do mercado de trabalho.

O Mediotec Senac, um modelo de ensino médio integrado que combina formação técnica e básica, nasceu em 2021 sob as diretrizes do Novo Ensino Médio, tornando a instituição uma das pioneiras nesta modalidade.

A partir de 2025, com a implementação das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.945/2024, esse formato se torna ainda mais relevante, pois oferece uma formação em sintonia com o novo cenário da educação e também com as exigências do mercado.

Educação integrada no Novo Ensino Médio

No Mediotec Senac, o estudante, além de cursar a Formação Geral Básica, pode escolher um curso técnico que realizará ao longo dos três anos de formação.

Atualmente, estão disponíveis as formações em Desenvolvimento de Sistemas e em Logística. Para 2025, a novidade é o curso de Jogos Digitais.

O Mediotec Senac foi desenvolvido sob as diretrizes do Novo Ensino Médio em 2021 - Amara/Maker Mídia

"Por sermos instituições de fomento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estamos sempre muito atentos às necessidades do mercado. O Mediotec está em sintonia com demandas reais das empresas, trazendo oportunidades de inserção profissional rápida para os estudantes ao final do curso”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE.

Outra vantagem permitida pelo Novo Ensino Médio é que os estudantes do Mediotec podem concluir mais rápido o Ensino Superior, pois a carga horária cursada no técnico é integralizada em graduações da Faculdade Senac Pernambuco.

O curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, que tem duração de 2,5 anos, pode ser concluído em apenas dois anos por estudantes oriundos do Mediotec.

Formação completa

A abordagem pedagógica do Mediotec Senac também reforça o desenvolvimento de habilidades humanas, preparando os alunos, de forma dinâmica e integrada, para os desafios das suas carreiras futuras. Os estudantes vivenciam situações reais do mercado de trabalho, com projetos práticos em áreas como programação, logística e desenvolvimento de jogos.

Segundo o diretor de Educação Profissional, Eliézio Silva, o Senac foca na interdisciplinaridade dos conhecimentos e no uso de metodologias ativas para fortalecer a autonomia dos alunos e incentivar a resolução de problemas de forma criativa e colaborativa, além de projetos integradores e os projetos de vida que perpassam por toda a formação.

"Para 2025, o Senac está investindo em tecnologias educacionais e projetos pedagógicos inovadores, como o Hub de Desenvolvimento Profissional, que visam criar um ambiente dinâmico e estimulante, onde os alunos desenvolvem competências alinhadas às demandas atuais do mercado", disse o diretor.

O Mediotec Senac está disponível nas cidades do Recife, Paulista, Caruaru, Petrolina e, em 2025, também em Serra Talhada.