UNICAP conquista nota máxima no MEC em 14 cursos apenas em 2024

Recentemente, a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) recebeu a nota máxima do Ministério da Educação (MEC) em 14 de seus cursos de graduação.

Este reconhecimento destaca a excelência acadêmica da instituição e reforça seu compromisso com a qualidade educacional.

Os cursos que conquistaram a nota 5 no MEC em 2024 são: Ciências Biológicas (Bacharelado); Nutrição (Bacharelado); Ciência Política (Bacharelado); Engenharia da Complexidade (Bacharelado); Matemática (Licenciatura); Ciências da Religião (EaD - Licenciatura); Filosofia (EaD - Licenciatura); Pedagogia (EaD - Licenciatura); Letras Português (EaD - Licenciatura); Logística (EaD - Tecnólogo); Gestão de RH (EaD - Tecnólogo); Jogos Digitais (Tecnólogo); Farmácia (Bacharelado); História (Licenciatura).

O que significa a nota máxima?

A nota 5 do MEC é atribuída a cursos que atendem aos 3 principais critérios avaliativos: Organização Didático-pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e Infraestrutura.

"O MEC avalia 58 indicadores, incluindo a proposta didático-pedagógica, a qualificação do corpo docente, a tutoria virtual e as condições físicas. A universidade se destaca em aspectos como estruturas curriculares, metodologias de ensino, apoio aos alunos e articulação com o mercado de trabalho. A PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) desempenha um papel crucial na gestão e atualização dos projetos pedagógicos", afirma o professor Degislando Nóbrega, doutor em teologia e pró-reitor de graduação da UNICAP.

Também de acordo com o professor, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) realiza avaliações semestrais que ajudam a ajustar e melhorar os processos, e o Núcleo de Assessoramento Pedagógico oferece formações contínuas e atualizações para os Projetos Pedagógicos de Curso.

Além disso, a UNICAP também promove as Jornadas Comunitárias no início de cada semestre para reforçar a qualidade.

A conquista da nota máxima envolve 58 indicadores, no entanto os principais são: Organização Didático-pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e Infraestrutura. - Guga Matos/JC Imagem

Destaque no Ensino à Distância (EaD)

A UNICAP também se destaca em seus cursos EaD ao adotar metodologias ativas e inclusivas, que promovem a autonomia e a criticidade dos alunos.

"Nossa concepção metodológica nos cursos EaD fundamenta-se em metodologias ativas e em práticas de ensino, pesquisa e extensão inclusivas, voltadas para a formação de profissionais habilitados nas técnicas e métodos de análise e, ao mesmo tempo, comprometidos em transformar a realidade socioeconômica local e regional. Isso tanto para a atuação na Educação Básica, quanto nas áreas de Recursos Humanos e de Logística", destaca Carlos Jahn, professor e assessor EaD da instituição.

Para o futuro, a Católica visa expandir o número de cursos com nota 5 e melhorar os cursos com notas inferiores, como parte do planejamento estratégico 2023-2027. Ainda segundo informações da instituição, a UNICAP está investindo em inovação pedagógica, aprimoramento das metodologias de ensino e adaptação aos desafios contemporâneos, como as mudanças tecnológicas e socioambientais.