Agronegócio cresce no Brasil. Seria um bom momento para investir?

Nos últimos anos, o agronegócio vem ganhando destaque, sendo um dos principais motores da economia brasileira.

De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em 2022, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a R$2,54 trilhões ou 25% do PIB brasileiro. A estimativa é de que o Brasil se torne o principal fornecedor de alimentos no futuro.

Como a área apresenta crescimento contínuo e oportunidades de expansão, seria agora o momento ideal para investir neste setor com tendências de crescimento?

O crescimento do agronegócio no Brasil

O agronegócio brasileiro tem demonstrado um grande crescimento, impulsionado pela combinação de recursos naturais, avanços tecnológicos e uma demanda global crescente por alimentos.

De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor contribui com mais de 20% do PIB nacional e emprega milhões de brasileiros. Até o terceiro trimestre de 2023, 26,8% (28,46 milhões) do total de 106,16 milhões de trabalhadores brasileiros eram do agronegócio (CNA).

Atualmente, o Brasil é o principal exportador global de açúcar, café, suco de laranja e soja em grãos, além de ser o segundo maior exportador de carnes bovina e de frango.

Esse crescimento é impulsionado pela eficiência produtiva e pela adoção de tecnologias avançadas que aumentam a produtividade e a sustentabilidade.

Com uma instituição financeira de renome, como a Sicredi, você pode aproveitar as diversas oportunidades que o agronegócio pode oferecer.

Invista no agronegócio com Sicredi

A Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que tem forte presença no setor agro e pode ser um parceiro estratégico para quem deseja investir nesse setor.

A instituição oferece uma ampla gama de soluções de crédito rural para apoiar os produtores e investidores no agronegócio.

"Aqui na Sicredi Recife garantimos para os nossos associados recursos direcionados, repasses BNDES, financiamento de máquinas e equipamentos para criação de animais e plantio, cobrança/boletos, investimentos, consórcio e seguros. Tudo isso viabilizado por meio do contato direto com nossos gerentes de negócio”, afirma o gerente regional da Sicredi, Sóstenes Cavalcanti.

Desde financiamentos para a aquisição de equipamentos e insumos até linhas de crédito para expansão e modernização de propriedades, a Sicredi oferece soluções para atender às necessidades específicas do setor agro.

Com uma equipe de especialistas, a instituição fornece consultoria personalizada para ajudar você a tomar decisões de investimento. Além disso, possui parcerias com diversas entidades e cooperativas do setor agro, proporcionando acesso a informações e oportunidades exclusivas.

"Além dos benefícios financeiros que a cooperativa fornece, é possível negociar e somar à outras empresas e instituições do seguimento promovendo assim a intercooperação. Entre nossos associados temos Coaf, Copacoa, Coopave, Coopagronordeste, e muitos outros parceiros que disseminam o cooperativismo e desenvolvem nosso segmento no estado e região”, ressalta Sóstenes.