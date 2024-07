Como usufruir dos benefícios de consórcios e investimentos?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar de serem modelos com certas diferenças, tanto o consórcio quanto a aplicação em investimentos ajudam a realizar sonhos que pareciam distantes

Atualmente, ainda existem muitas dúvidas sobre como ter os melhores benefícios dentro de uma cooperativa financeira ou banco tradicional. Isso porque o que não faltam são opções para render um dinheirinho a mais e possibilitar a realização de um sonho de vida.

Este é o caso dos chamados consórcios e investimentos, que funcionam como uma verdadeira ajuda financeira para atingir estes objetivos. Contudo, existem muitas diferenças entre os dois processos - tanto na prática, quanto em seus benefícios para o usuário.

Tanto o consórcio quanto a aplicação em investimentos são ferramentas financeiras que podem ser utilizadas para alcançar objetivos. Contudo, cada modalidade possui resultados são distintos.

Quais são as vantagens do consórcio?

Acontece que o consórcio é uma medida cooperativa em que um grupo de pessoas se reúne a fim de conquistar o mesmo objetivo. Entre as opções estão o consórcio de automóveis, imóveis e até mesmo serviços. A forma de conquistá-lo, por sua vez, é por meio de sorteio ou lance mais alto, de acordo com cada cliente.



"É importante frisar também que o produto consórcio não tem cobrança de juros, ou seja, acaba sendo um produto mais interessante e menos custoso para aquele que quer adquirir um veículo, ou um imóvel, uma viagem dos sonhos", explica Higor Dornelas, Gerente de Negócios da SICREDI Recife.

O processo de adquirir um consórcio pode ser resumido em cinco etapas, sendo elas: simulação, contratação, assembleias, ofertas de lance e contemplação.

Simulação : após determinar seu objetivo, sendo ele imóvel, transporte ou serviço, faça uma simulação para escolher o modelo ideal para você;



: após determinar seu objetivo, sendo ele imóvel, transporte ou serviço, faça uma simulação para escolher o modelo ideal para você; Contratação : em uma agência da SICREDI Recife, converse com um dos colaboradores para alinhar seus desejos e etapas;



: em uma agência da SICREDI Recife, converse com um dos colaboradores para alinhar seus desejos e etapas; Assembleias mensais : definido o modelo de consórcio, você participará de reuniões todos os meses, onde poderá ser contemplado por meio de sorteio ou lance;



: definido o modelo de consórcio, você participará de reuniões todos os meses, onde poderá ser contemplado por meio de sorteio ou lance; Ofertas de lance : é possível aumentar as chances de ser contemplado a partir da oferta de um lance;



: é possível aumentar as chances de ser contemplado a partir da oferta de um lance; Contemplação: nesta etapa final, é possível usar sua carta de crédito para adquirir, de vez, o seu sonho.

Os principais benefícios de adquirir o consórcio estão ligados a uma maior liberdade e comodidade para quem o escolhe. Em outras palavras, este modelo se adequa à sua realidade, em parcelas acessíveis e que se encaixem com seu planejamento e organização financeira.

Por que apostar em investimentos?

Enquanto isso, investimentos têm crescido cada vez mais de público nos últimos anos. De acordo com a pesquisa Raio X do Investidor, realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital, 25% da população brasileira investiu na caderneta de poupança apenas em 2023.

Em relação a 2024, o levantamento também aponta que 13% da população que não investe possui a intenção de começar ou, pelo menos, migrar as economias para produtos financeiros.

Higor Dornelas ainda destaca que, para obter um bom investimento, é necessário também ter uma boa educação financeira, além de estabelecer uma meta:

"Estabelecer um objetivo de curto, médio ou longo prazo, onde esses objetivos irão guiar as escolhas de onde investir o dinheiro", destaca. Na prática, o Diretor de Negócios aconselha o passo a passo para começar a investir. "O método 50-30-20 é ideal, onde 50% do salário mensal você destina para gastos essenciais, como moradia, alimentação, transporte, 30% para gastos não essenciais, e 20% você destina para uma reserva financeira, de acordo com seu objetivo".

Dar o pontapé inicial nos investimentos também traz como benefício uma maior educação financeira, que garante não só uma reserva de emergência como uma renda extra, que "trabalha por você" e oferece ganhos extras a longo prazo.

Na prática, o dinheiro aplicado em investimentos também pode ajudar a realizar sonhos como um carro, viagem para o exterior e até mesmo uma aposentadoria mais tranquila.