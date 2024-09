Unicap inicia 11ª Semana Socioambiental com foco em inovação e sustentabilidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade Católica de Pernambuco deu início nesta terça-feira (17) à 11ª Semana Socioambiental, um evento que busca promover a união entre inovação, educação e sustentabilidade como respostas aos recentes desafios globais, como as mudanças climáticas, a degradação ambiental e a desigualdade social. Este ano, o tema da semana é “Ecossistemas de Inovação e Educação: integração para um futuro sustentável”.

Evento iniciou nesta terça-feira (17) e segue até sexta-feira (20) - Renato Ramos/JC imagem

O padre Lúcio Flávio Cirne, diretor do Instituto Humanitas Unicap, esteve presente na abertura e falou mais sobre o intuito do evento. “Este ano nós quisemos refletir o que chamamos de ecossistemas de inovação e educação, buscando reunir diversos setores universitários, acadêmicos, sociais, empresariais, nessa perspectiva de uma tentativa de unir forças em busca da sustentabilidade, da integração dos saberes e das iniciativas, sejam educativas, empresariais ou sociais, em busca de ações, iniciativas para um futuro mais sustentável”, afirmou.

Professora Cynthia Suassuna, padre Lúcio Flávio Cirne, diretor do Instituto Humanitas Unicap e o professor Fábio pedrosa. - Renato Ramos/JC imagem

A programação da Semana Socioambiental é diversificada, incluindo palestras, mesas-redondas, oficinas e exposições. Cynthia Suassuna, professora do curso de Direito da Unicap, destacou a amplitude das atividades: “Nós vamos ter várias atividades, inclusive hoje já começamos com uma oficina de design, vamos ter representantes do poder público falando sobre inovação, representantes de universidades parceiras também falando sobre suas experiências de inovação, e também representantes da sociedade civil organizada e do poder público”.

O reitor da Unicap, padre Pedro Rubens, também participou da abertura, ressaltando a importância dos ecossistemas de integração: "A 11ª Semana Socioambiental da Unicap é muito importante no contexto dos fenômenos extremos que estão acontecendo no mundo inteiro. Relacionar isso com o papel da universidade, das empresas, das organizações sociais e dos governos é falar sobre ecossistemas de integração, que significa trabalhar de forma integrada em uma sociedade que busca uma inovação com várias perspectivas, como sociais, tecnológicas e ecológicas. Os quatro eixos precisam defender e abraçar essa causa que é, antes de tudo, uma causa humanitária”.

Padre Pedro Rubens, reitor da Unicap. - Renato Ramos/JC imagem

A abertura também contou com uma palestra de Thiago Suruagy, gerente de marketing e comunicação do Sebrae-PE, com o tema “Ecossistemas de inovação e educação empreendedora para uma economia sustentável”.

O evento segue até a sexta-feira (20), e pretende promover reflexões e debates sobre a importância da integração entre educação, inovação e sustentabilidade para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equilibrada.

A 11ª Semana Socioambiental da Unicap será um espaço dedicado à apresentação de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pela comunidade acadêmica, com o intuito de disseminar conhecimento e estimular a troca de experiências entre os participantes.