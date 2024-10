Real Hospital Português celebra 169 anos e apresenta nova marca

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Real Hospital Português (RHP), referência em saúde em todo o país, aproveitou a comemoração dos seus 169 anos, na última quarta-feira (24), para apresentar ao público sua nova marca e identidade visual. O rebranding reflete um novo momento da instituição, sutilmente modernizando sua imagem para acompanhar a evolução do mercado de saúde e reafirmar seu compromisso com a inovação, sem abrir mão da tradição.

A cerimônia de apresentação aconteceu no Salão de Convenções Laura Areias e reuniu a diretoria do hospital, profissionais de saúde, membros da comunidade e convidados. A celebração do dia também incluiu uma missa de ação de graças na capela do hospital e um evento no Edf. Maria Fernanda.

Uma nova marca, o mesmo compromisso

Após uma década desde a última revisão, o redesenho da marca do RHP foi desenvolvido alinhado com tendências de design, como o flat design. Essa mudança permite que o hospital, que já faz parte da vida de tantas famílias, mantenha o vínculo com seu tradicional Brasão, um símbolo de forte recall. “A ideia foi uma sutil modernização, mantendo o vínculo do tradicional Brasão que tem tanto recall e faz parte da história da cidade e da vida de muitas famílias. Nossa proposta une o legado do passado com uma imagem renovada, preparada para os desafios do futuro”, explica Ana Patrícia Couto, gerente de marketing do RHP.

De acordo com a instituição, a nova marca adota o flat design, estilo que a torna visualmente mais limpa e moderna - GUGA MATOS/JC IMAGEM

O novo posicionamento do hospital, traduzido no manifesto "Confiança para toda vida", é fruto de uma pesquisa de percepção conduzida junto aos principais stakeholders, como médicos e pacientes. A pesquisa ajudou a identificar os atributos mais valorizados da marca e os elementos que precisavam ser preservados ou atualizados. “Aplicamos uma pesquisa de percepção junto aos nossos principais stakeholders e identificamos os atributos mais fortes e os valores que mais representam a marca. O estudo ajudou a compreender como o Real Hospital Português é visto pelo público e quais elementos precisavam ser preservados ou modernizados”, acrescenta Patrícia.

Inovação e tradição caminhando juntas

Além do rebranding, outros marcos importantes foram celebrados durante o evento. A consolidação do hospital como uma referência de excelência na saúde, especialmente com os 25 anos de sucesso do Serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO), foi destacada. Novos investimentos, como a inauguracao do novo andar de consultórios na unidade Paissandu e a ampliação do serviço de emergência 24 horas para a unidade Boa Viagem, foram também anunciados, reforçando o compromisso do RHP em oferecer um atendimento de qualidade e inovador à população.

Parte da celebração dos 169 anos do RHP aconteceu no Salão de Convenções Laura Areias - GUGA MATOS/JC IMAGEM

A nova marca do Real Hospital Português simboliza, mais do que uma mudança estética, um marco de sua evolução contínua no setor de saúde. Com 169 anos de história, o hospital se prepara para o futuro sem perder de vista sua missão original de excelência e beneficência.