Unicap recebe o XX Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia

Começou ontem (30) o XX Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia (Anpof) na Universidade Católica de Pernambuco.

O evento contou com uma apresentação cultural do artista Silvério Pessoa, que encantou os participantes e deu início ao evento com um toque de celebração e arte.

Apresentação cultural de Silvério Pessoa - Jailton Jr./Jc imagem

Danilo Vaz Curado, professor do curso de Filosofia da Unicap e coordenador do Anpof Recife, falou sobre a satisfação em sediar o congresso.

"É uma grande alegria acolher a comunidade filosófica, tanto nacional quanto internacional. O evento ocorre simultaneamente na Universidade Católica de Pernambuco e na Universidade Federal de Pernambuco. Na Unicap, estamos oferecendo grupos de trabalho sistemáticos, conferências e diversas atrações culturais. Venham participar da Anpof e descobrir o que há de melhor na produção científica e filosófica do Brasil".

Auditório lotado para a abertura o evento - Jailton Jr./Jc imagem

Durante a cerimônia de abertura, Érico Andrade, presidente da Anpof e professor do Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, também expressou a relevância do encontro e destacou a importância da participação de pesquisadores de todo o Brasil.

“Como bom pernambucano, reconheço a importância de acolher diversas vozes na nossa comunidade filosófica. Fizemos um planejamento para garantir que todos tivessem a oportunidade de participar, mesmo considerando os impactos financeiros. Nosso objetivo é ampliar a inclusão e fortalecer a filosofia nas comunidades. É fundamental que essa presença massiva aqui represente um capital político para reivindicarmos a importância da filosofia, tanto na graduação quanto na pós-graduação”, afirmou o presidente.

Érico Andrade, presidente da Anpof e professor do Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco - Jailton Jr./Jc imagem

O evento, que ocorre até o dia 4 de outubro, conta com a presença de cerca de 5 mil pesquisadores de todo o Brasil e abrange temas variados, com a participação de renomados conferencistas, incluindo os filósofos norte-americanos Daniel Everett e Sally Haslanger.

Daniel, que está na grade de programação do evento com um minicurso, relatou um pouco da experiência de vivenciar o Anpof Recife. “Este congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia é muito importante e estou animado para aprender com os outros apresentadores. Darei um minicurso sobre o filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, que considero o mais importante da história dos EUA. Com quase 4 mil participantes, é um dos maiores congressos de filosofia, superando eventos similares nos EUA”.

Além das palestras e mesas-redondas, a programação inclui 33 minicursos e atividades culturais, proporcionando uma experiência rica e diversificada para os participantes.

“Apesar dos desafios enfrentados na pós-graduação no Brasil, nosso programa tem se consolidado e se fortalecido ao longo dos anos, formando profissionais críticos e engajados na transformação da realidade. É fundamental que continuemos essa luta por espaços de diálogo e resistência”, afirmou Valdenice Raimundo, Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Unicap.

Valdenice Raimundo, Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Unicap. - Jailton Jr./Jc imagem

A abertura também foi marcada pela entrega dos prêmios Anpof e Filósofas de Destaque, além do lançamento de mais de 70 livros de filosofia, celebrando a produção intelectual e a pesquisa na área. O evento promete aprofundar discussões sobre temas contemporâneos, incluindo justiça climática, gênero e raça, refletindo a relevância e a urgência dos debates filosóficos na atualidade.

Programação

A programação do XX Encontro da Anpof inclui 96 apresentações na Anpof/Educação Básica, 1.991 trabalhos em 74 Grupos de Trabalho e 1.480 em Eixos Temáticos, abordando temas como História da Filosofia, Mulheres na Filosofia, e Filosofia Africana.

Serão oferecidos 33 minicursos, além de mesas-redondas e atividades culturais. O evento ocorrerá na Unicap e na UFPE, com destaque para mesas sobre "Justiça Climática" e "Filosofia e Gênero".

Clique aqui para conferir a programação completa.