Grupo Ser Educacional e UNINASSAU se destacam no cenário esportivo universitário com grandes conquistas em 2024

Instituição de Ensino Superior participa dos Jogos Universitários Brasileiros com a maior delegação e brilha no Mundial Universitário de Praia

A UNINASSAU, pertencente ao Grupo Ser Educacional, vem se consolidando como uma das principais forças do esporte universitário brasileiro. Entre os dias 8 e 19 de outubro de 2024, a instituição marca presença na 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizados em Brasília e organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU).

A delegação do Ser Educacional é composta por 862 participantes, incluindo 230 atletas das unidades da UNINASSAU em Pernambuco, a maior do grupo, com foco na disputa por medalhas.

"Competir em um grande torneio esportivo ensina aos estudantes o valor da disciplina, do trabalho em equipe, disciplina e da perseverança, virtudes essas essenciais para todo atleta. Estamos com grandes expectativas na busca por medalhas e isso nos motiva por ser fruto da grande dedicação de todos durante esse período", afirma Hermógenes Brasil, coordenador de esportes do Grupo Ser Educacional.

Trajetória de sucesso nos JUBs

O investimento do Ser Educacional no esporte universitário vai além do simples apoio. A instituição oferece bolsas de estudo que chegam a 100% para atletas, beneficiando mais de 2.500 estudantes em todo o Brasil.

Esse incentivo tem rendido frutos: a UNINASSAU já conquistou seis vezes o Troféu Eficiência da CBDU (2010, 2012, 2014, 2021, 2022 e 2023), reconhecimento dado à universidade com os melhores desempenhos nas competições nacionais. Na edição anterior dos JUBs, o grupo conquistou um total de 52 medalhas, reforçando sua posição de destaque no cenário esportivo universitário.

O JUBs 2024, que reúne cerca de 7 mil participantes de 375 instituições de ensino superior de todo o país, é um dos maiores eventos esportivos universitários do Brasil. Os atletas competem em 31 modalidades, incluindo esportes tradicionais como atletismo, judô, vôlei, e novos formatos, como esportes eletrônicos, com jogos como League of Legends e Free Fire.

A expectativa é que a UNINASSAU repita o desempenho expressivo de edições anteriores, especialmente nas modalidades que compõem o primeiro bloco de competições, como atletismo, basquete e jiu-jitsu.

Brilho internacional no Mundial Universitário de Praia

Além do sucesso nos JUBs, a UNINASSAU teve uma participação de destaque no primeiro Campeonato Mundial Universitário de Esportes de Praia, realizado em setembro no Rio de Janeiro.

A competição reuniu os melhores atletas universitários do mundo em modalidades como Beach Soccer e Beach Hand, e a delegação brasileira, composta por 23 atletas de Pernambuco e Paraíba, trouxe resultados expressivos, com a presença decisiva de estudantes e técnicos da UNINASSAU.

Equipe de Beach Soccer masculina - UNINASSAU/Divulgação

A equipe brasileira conquistou títulos no Beach Soccer, tanto no masculino quanto no feminino, e no Beach Hand, reafirmando o talento e a preparação dos atletas da UNINASSAU para brilhar também em competições internacionais.

Hermógenes Brasil, que também atuou como dirigente da seleção brasileira no Mundial, celebra os resultados: "É um orgulho enorme ver nossos atletas representando o país e mostrando que, com talento, dedicação e trabalho em equipe, podemos alcançar grandes feitos no cenário internacional."

Destaques individuais

Entre os atletas que fizeram parte da delegação campeã no Mundial Universitário de Praia estão nomes de destaque como Ingrid Rafaella e Layza Alves (PE), que brilharam no Beach Soccer Feminino, e Thais Petrucci (PE) e Luiza Silva (PE), que se destacaram no Beach Hand Feminino.

No masculino, Robert Guilherme (PE) e Talisson Hebert (PE) foram fundamentais para a conquista do título no Beach Soccer, enquanto Gustavo Vieira (PB) brilhou no Beach Hand.