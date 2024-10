Curso de Direito é o mais procurado para o Vestibular Tradicional da Unit-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prova acontece no dia 20 de outubro no campus do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) já está com tudo pronto para o seu Vestibular Tradicional, ou seja, presencial, que acontece no dia 20 de outubro, em seu campus, localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão.

A prova será destinada ao ingresso em todos os cursos oferecidos pela instituição: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Dentre eles, a graduação em Direito foi a mais procurada pelos candidatos, tendo o maior número de inscrições.

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)

Um dos diferenciais do curso de Direito da Unit-PE é a possibilidade que os alunos têm de já atuarem de forma prática, além das aulas teóricas, desde o 1° período.

Isso é possível por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), inaugurado em 2011 e funcionando no endereço atual desde 2022, é um espaço de aprendizado e responsabilidade social que oferece orientação e assistência jurídica gratuita para a população de baixa renda, em áreas como direito do consumidor, direito de família, direito civil e mediação de conflitos.

“O Núcleo oferta serviços gratuitos e atende uma média de 40 a 100 pessoas por mês, a depender da demanda. Os atendimentos são feitos por alunos, sempre orientados por professores/conciliadores. Contamos com 40 estagiários, dois monitores de estágio, dois professores-orientadores e dois conciliadores”, explica a Profª. M.a. Tatiana da Hora, coordenadora do curso e do Núcleo.

Para a prestação desses atendimentos e apostando no contato com a comunidade para o processo de ensino e aprendizagem, o NPJ da Unit-PE conta com convênios com a Defensoria Pública de Pernambuco, com as Câmaras de Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco e com o Procon-PE.

Os solicitantes encaminhados pela Defensoria Pública devem, em primeiro lugar, comprovar renda de até três salários mínimos, e os agendamentos devem ser feitos pelo próprio órgão.

Tatiana destaca que o local tem importância não apenas para a comunidade, mas também para os próprios estudantes.

“O NPJ compreende o seu papel para com a sociedade e assume o compromisso de auxiliar em uma melhor formação jurídica aos alunos do curso de Direito, de modo que os futuros bacharéis concluam a graduação dotados de conhecimentos técnicos e de princípios éticos que permitam a utilização da profissão como instrumento de transformação social e de construção da cidadania”, afirma.

Aulas exclusivas e preparação para OAB

Outro diferencial é a parceria exclusiva com a plataforma MeuCurso, por meio da qual os alunos de Direito da Unit-PE recebem materiais exclusivos para suas aulas e formação individual, "Os materiais são atualizados a cada três meses, acompanhando as mudanças da lei e das decisões dos tribunais, fazendo o que nenhum material das tradicionais bibliotecas consegue: manter o aluno sempre antenado com as mudanças".

Além disso, por meio dessa parceria os estudantes têm à sua disposição uma preparação específica para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“O MeuCurso é uma plataforma considerada como tendo uma das maiores aprovações para o exame da OAB. Dessa forma, nossos estudantes treinam por meio dessas videoaulas e resolvem mais de duas mil questões de concursos anteriores da OAB. E isso tudo é além do material disponível em nossa Biblioteca”.