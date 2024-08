UNIT-PE conquista nota máxima no MEC para o curso de psicologia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A UNIT-PE, instituição que já possui nota máxima no MEC, utiliza a metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) no curso de psicologia

O Centro Universitário Tiradentes (UNIT-PE), localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão, possui nota máxima no Ministério da Educação (MEC), sendo uma instituição acadêmica renomada pela sua qualidade, compromisso com a excelência educacional e a formação de profissionais altamente capacitados.



Agora em 2024, o Centro Universitário também conquistou a nota máxima no MEC para o curso de Psicologia.

A graduação se destaca por integrar uma metodologia adotada pela UNIT, que utiliza a técnica de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP).

Esse método de ensino valoriza a participação ativa dos alunos na realização de projetos práticos, com o objetivo de resolver problemas reais de maneira eficaz.

Os principais critérios para essa avaliação foram o desempenho dos estudantes, a infraestrutura do centro, os recursos didático-pedagógicos e o corpo docente, coordenado pela psicóloga e professora Ana Noriko.

"Conquistar o conceito máximo em uma avaliação presencial do MEC é uma coroação do trabalho sério que nós, enquanto curso e enquanto instituição, estamos entregando para a sociedade pernambucana. Reflete o compromisso que temos em promover uma educação de qualidade, através de práticas metodológicas inovadoras, com estágios que colocam nossos alunos diante de problemas reais para o desenvolvimento crítico das habilidades teóricas trabalhadas em sala", afirma Ana.

Além do curso de Psicologia, a UNIT-PE oferece uma gama completa de cursos de excelência. Confira todos os cursos:

Modelo Acadêmico ABP : Administração, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia.

: Administração, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Outros Cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, e Odontologia.

O Centro Universitário Tiradentes (UNIT-PE), que é a primeira instituição parceira do Porto Digital a oferecer cursos na área de tecnologia, também lançou recentemente Programas Interinstitucionais de Mestrado em Saúde e Ambiente e Doutorado em Educação.

Evento em comemoração ao Mês do Psicólogo

Para celebrar a nota máxima conquistada e o Dia do Psicólogo, celebrado no dia 27 de agosto, a UNIT-PE promoverá o Mês do Psicólogo, com eventos gratuitos a partir de 16 de agosto.

O evento, chamado "Descubra, Explore e Transforme: Mês da Psicologia na Unit – Compromisso Social em Ação!", conta com uma programação organizada pelo curso de Psicologia e pela Liga Acadêmica de Psicologia (LAPSI) da Unit-PE.

Confira a programação:

Dia 16/08 (sexta-feira) - 17h30 às 19h

Roda de conversa: O corpo em foco: Intervenções Psicológicas através da Psicologia Corporal

Local: Sala 27

João Vidal - Psicólogo, Especialista em psicologia clínica e educacional. Formação internacional em psicologia clínica com ênfase em psicologia corporal e Neuropsicólogo

Dia 19/08 (segunda) - 17h30 às 19h

Roda de conversa: As ondas das terapias baseadas em evidências

Local: Sala 27

Célia Guedes - Psicólogo, Especialista em Neuropsicologia, Formação em Terapia Cognitiva Comportamental e Mestranda em Saúde

Dia 21/08 (quarta) - 17h30 às 19h

Roda de conversa: Plantão Psicológico: Da Escuta ao Acolhimento – Compreensões a partir da abordagem fenomenológica

Local: Sala 27

Profa Ana Noriko - Psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica e Doutoranda em Educação

Profa Deborah Capozzoli - Psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica e Doutoranda em Psicologia Clínica

22/08 (quarta-feira) - 17h30 às 19h

Roda de conversa: Qual é o lugar da Psicanálise nos dias de hoje?

Local: Sala 27

Profa Jéssica Tenório - Psicóloga, Especialista em Intervenções clínicas na abordagem psicanalítica e Mestre em Psicologia

Prof André Cabral - Psicólogo , Psicanalista, Mestre em Gerontologia e Doutor em Psicologia Clínica

Dia 27/08 (terça-feira) - 19h às 22h

Palestra: Dimensão ético-política da prática psicológica

Local: Auditório da Unit-PE

Profa Luciana Florêncio - Psicóloga, contribuiu com Referências técnicas para atuação para psicólogas(os) em gestão do risco, emergência e desastres (CFP)

Psi. Luanna Cruz - Psicóloga do Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social (CENDHEC), Mestra em Psicologia, Especialista em Saúde Mental e Coordenadora do Coletivo Fazendo Questão.

Dia 28/08 (quarta-feira) - 19h às 22h

Conferência: O compromisso social da Psicologia

Local: Auditório da Unit-PE

Ana Bock - Presidente do Instituto Silvia Lane Psicologia e Compromisso Social, Secretária-geral da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, Ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia

Marcos Paulo Cavalcanti dos Santos -Conselheiro Titular do Conselho Regional de Psicologia e Coordenador do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas - CREPOP