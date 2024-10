Unicap promove Semana de Integração com serviços gratuitos e programação cultural diversificada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento anual conecta academia e sociedade com atividades de 21 a 25 de outubro no campus da Universidade Católica, na área central do Recife

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realizará, entre os dias 21 e 25 de outubro, a 22ª edição da Semana de Integração Universidade Católica e Sociedade (SIUCS), um dos maiores eventos de extensão da instituição.

Consolidada como um espaço de encontro entre o saber acadêmico e o popular, a SIUCS tem como principal objetivo fomentar o diálogo entre universidade e comunidade, promovendo atividades que abrangem desde prestação de serviços até manifestações culturais e debates sobre temas de relevância social. O evento, que acontece no campus da Unicap, é aberto ao público e gratuito.

"Do planejamento à execução, o evento é realizado por uma ação conjunta dos cursos de graduação e diversos setores da instituição. Professores, funcionários e estudantes exercitam a natureza comunitária da Unicap, por meio da prestação de serviço à sociedade de Pernambuco", explica Verônica Brayner, assessora de Integração Comunitária da Unicap.

A programação da SIUCS 2024 está organizada em quatro eixos principais: Discursivo, Cultural, Expositivo e de Prestação de Serviços, que, por sua vez, serão desenvolvidos em 11 polos temáticos: Pernambucanidades, Cidadania, Cultura, Saúde, Esportivo, Geek, Literarte, Extensão, Gastronômico, Voluntariado e Rádio ao Vivo.

Cada um desses polos será responsável por oferecer atividades e serviços voltados para as diferentes necessidades da comunidade, reforçando o compromisso da Unicap em unir ensino, pesquisa e extensão.

O maior evento anual da Católica vai oferecer muita prestação de serviço gratuito à população pela manhã e à tarde até sexta-feira (25) - Guga Matos/JC Imagem

Prestação de serviços

Um dos destaques do evento é o Polo Saúde, que terá uma série de serviços voltados para a população, incluindo triagens metabólicas, exames de glicemia, aferição de pressão arterial, exames clínicos, atendimento em fisioterapia, neurologia, cardiologia e otorrinolaringologia.

"As ações do Polo Saúde alcançam as comunidades do entorno da Unicap e da região metropolitana. Realizamos avaliação com as comunidades atendidas, que demonstram que o evento já está no calendário dessas pessoas, enquanto oportunidade de cuidar da saúde", diz Verônica.

Além da saúde, a SIUCS também oferece serviços na área jurídica, com consultorias gratuitas, mediação de conflitos e orientações sobre direitos do consumidor e cidadania. O evento ainda trará uma maior diversificação de serviços nas áreas de ciências jurídicas e também nas áreas culturais e expositivas.

Oportunidades para os estudantes

A vivência prática dos estudantes é outro ponto fundamental da SIUCS. O voluntariado é uma marca registrada do evento, proporcionando aos alunos a oportunidade de colaborar diretamente com as atividades e se engajar com a comunidade.

"O voluntariado oportuniza aos estudantes vivência e convivência com as diversas áreas do conhecimento, bem como com os saberes populares, por meio de um rico intercâmbio. Isso torna-se fundamental na formação profissional integral", destaca Verônica Brayner.

Artesanato também faz parte da SIUCS - Guga Matos/JC Imagem

Diversificação cultural

Este ano, a SIUCS contará com uma ampliação de atividades culturais, como exposições de arte, fotografia e colecionáveis geeks, além de apresentações musicais e rodas de conversa com temas variados.

O Polo Geek, um dos mais esperados, incluirá campeonatos de e-sports, oficinas de criação de jogos e exibições de cultura pop. O Polo Gastronômico trará degustações e oficinas culinárias, enquanto o Polo dedicado às pessoas idosas será uma das novidades da edição 2024, com atividades voltadas para o bem-estar e a inclusão da terceira idade.

Confira a programação da SIUCS no site portal.unicap.br/siucs/programacao

Serviço

22ª Semana de Integração Universidade Católica e Sociedade (SIUCS)

Datas: de 21 a 25 de outubro de 2024

Local: campus da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - R. do Príncipe, 526 - Boa Vista, Recife - PE

Entrada: gratuita