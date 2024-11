Infantil: um mundo de descobertas! Conheça os projetos que encantam os pequenos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Colégio Salesiano Recife abre as portas para um mundo de encantamento e aprendizado, especialmente para as crianças do infantil. Com uma proposta pedagógica inovadora e material pedagógico exclusivo. A escola oferece a possibilidade de uma articulação entre as dimensões do cuidado e da educação.

Reconhecido por sua tradição e excelência em educação, apresenta um Infantil repleto de atividades que estimulam a curiosidade, a criatividade e o aprendizado dos pequenos. Com projetos inovadores e um ambiente acolhedor, proporcionamos aos nossos alunos uma experiência educativa única e completam, onde buscamos dar uma atenção individual, mesmo estando num espaço coletivo.

Um Infantil repleto de atividades

Na Ciranda de Livros, os alunos são incentivados a amar a leitura desde cedo, desenvolvendo a imaginação e a linguagem. Com o Lanche Saudável, a escola promove hábitos alimentares saudáveis, ensinando a importância de uma alimentação equilibrada para um crescimento saudável.

A Iniciação à Robótica estimula a criatividade e o raciocínio lógico, preparando as crianças para os desafios do mundo digital. E com a Imersão na Língua Inglesa, os pequenos entram em contato com um novo idioma de forma divertida e natural.

Um ambiente acolhedor e seguro

Robótica - Divulgação/Colégio Salesiano

No Salesiano Recife, as crianças encontram um ambiente seguro e acolhedor, onde podem explorar o mundo ao seu redor e desenvolver suas habilidades de forma integral. A escola oferece uma estrutura completa, com profissionais qualificadose dedicados, que acompanham cada etapa do desenvolvimento dos alunos.

No Colégio Salesiano Recife, o Infantil é um espaço de descobertas, onde as crianças aprendem brincando e desenvolvem todas as suas potencialidades.