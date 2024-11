Unicap oferece os principais cursos com maiores índices de empregabilidade no mercado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) está com inscrições abertas para o Vestibular 2025 até o dia 8 de dezembro, e está oferecendo 3.585 vagas distribuídas em 39 cursos, sendo 32 presenciais e 7 EaD.

Reconhecida pelo Ranking Universitário da Folha de S. Paulo (RUF 2024) como a instituição privada com a maior taxa de empregabilidade de Pernambuco e a 24ª do país, a Unicap reafirma seu compromisso com a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

As provas presenciais, que seguem o padrão do Enem, serão realizadas no dia 15 de dezembro. Candidatos aos cursos EaD poderão optar por realizar a prova online ou concorrer com a nota do Enem.

Qualidade acadêmica e empregabilidade

"O alto índice de empregabilidade dos egressos da Unicap reflete uma série de fatores. Primeiro, o mérito dos próprios estudantes, que aproveitam ao máximo a formação oferecida, marcada pela integração entre teoria e prática, metodologias atualizadas e experiências que ampliam suas competências. Além disso, a universidade estabelece conexões com o mercado por meio de estágios, convênios e projetos de extensão, proporcionando vivências práticas. Nossa tradição de mais de 80 anos também agrega credibilidade aos nossos diplomas, que têm um reconhecimento amplamente validado pelas avaliações de excelência realizadas pelo MEC”, destaca Degislando Nóbrega, pró-reitor de Graduação da Unicap.

A professora Karla Theonila, responsável pelos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos, comenta sobre a importância de um diploma de uma instituição reconhecida na construção de um currículo competitivo e atraente para empregadores.

"A formação em uma instituição de renome como a Católica é mais que um diploma, é uma credencial que valida o profissional e abre portas no mercado de trabalho. Instituições bem conceituadas são conhecidas por formar profissionais altamente empregáveis, e muitas vezes esses alunos já são requisitados ainda durante o curso. Ter no currículo uma formação sólida e humanista da Católica garante ao egresso uma base forte e um diferencial valorizado pelo mercado", afirma a professora.

Cursos com maior índice de empregabilidade no Brasil

Uma pesquisa recente do Instituto Semesp, realizada entre agosto e setembro de 2024, com 5.681 formados de 178 instituições brasileiras, revelou que os cursos da área de saúde apresentam os melhores índices de empregabilidade no Brasil.

Entre os entrevistados, 96,9% se formaram em instituições privadas, e 68,3% têm até 34 anos.

De acordo com o levantamento do Instituto Semesp, os cursos mais empregáveis incluem:

Medicina – 92%

Farmácia – 80,4%

Ciência da Computação – 76,7%

Psicologia – 67,3%

Engenharia Civil – 67,8%

Na Unicap, esses cursos refletem a qualidade de ensino e a infraestrutura oferecida. O professor Tiago Feitosa, coordenador do curso de medicina da Unicap, ressalta o papel da instituição em formar profissionais capacitados para atuar em um setor de grande demanda.

"Se a gente for ver, segundo a pesquisa divulgada, os dois primeiros cursos em termos de empregabilidade são da área de saúde: Medicina e Farmácia. Na Universidade Católica, contamos com esses dois cursos, e ambos são avaliados com nota máxima pelo MEC. O curso de Medicina já tem 10 anos de existência, e o curso de Farmácia, o mais recente, vai completar 4 anos, mas ambos têm um ensino de excelência, com alta empregabilidade para os formados", destaca o professor.

Ele acrescenta que "na Católica, buscamos não apenas uma formação técnica de qualidade, mas também integrar um perfil humanista, com foco no acolhimento e no atendimento de excelência, qualidades que tornam os profissionais formados aqui ainda mais valorizados pela sociedade".

Além disso, a instituição está ampliando a oferta de turmas noturnas para cursos como Engenharia Civil e Ciência da Computação, atendendo à crescente demanda de estudantes que buscam conciliar trabalho e estudos.

SERVIÇO

Vestibular Unicap 2025

Inscrições: Até 8 de dezembro de 2024

Provas presenciais: 15 de dezembro de 2024

Taxa de inscrição:



Medicina: R$ 500

Demais cursos: R$ 150 (prova presencial) ou R$ 75 (nota do Enem)

EaD: R$ 70 (prova online) ou R$ 35 (nota do Enem)



Para mais informações, acesse o site vestibular.unicap.br.