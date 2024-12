Grupo Italiana investe na primeira Ram House do Nordeste com concessionária conceito no Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recife foi a cidade escolhida para ganhar a loja inédita na região, com projeto para destacar a Ram, única marca exclusiva de picapes premium do País

Com uma trajetória de 26 anos de mercado, o Grupo Italiana, que conta com concessionárias da Fiat e Jeep, no Recife e em Caruaru, se prepara para apresentar, a partir da próxima segunda (9), sua nova concessionária: a primeira Ram House do Nordeste, com estrutura diferenciada localizada no bairro do Pina, na Zona sul do Recife/PE.

O projeto chega com conceito moderno, explorando a força dos ambientes rurais e a influência das fazendas, em proposta de ambiente country luxuoso para atendimento de altíssima qualidade através da única marca exclusiva de picapes premium do Brasil.



A concessionária conceito, fruto do investimento do empresário Marcony Mendonça e seus filhos Matheus e Felipe Mendonça, representa a quinta Ram House do país. Entre os propósitos, está a oferta de uma experiência ímpar e completa que vai além da compra de veículos.

"Temos muito entusiasmo de abraçar um projeto tão especial como a primeira Ram House do Nordeste. Investir em modelos Ram representa a perfeita combinação entre pilares como força, capacidade, tecnologia e luxo. Esses automóveis oferecem ainda mais conforto e sofisticação, sem renunciar à robustez e versatilidade, garantindo veículos ideais para o cliente moderno e metropolitano, seja para uso urbano ou nas estradas", pontua Marcony Mendonça.

Números expressivos

Italiana apresenta Ram 3500 - Divulgação/Grupo Italiana

A Ram mantém seu ritmo de crescimento em 2024. Com mais de 22 mil picapes comercializadas no ano, a marca já superou em 31% o acumulado de vendas total do ano anterior, que foi de 17 mil unidades, e já era o recorde histórico de vendas da marca no país. Na comparação com o mesmo período nos dois anos, acumulado de 2024 versus 2023, o crescimento é de 206%.

A única marca exclusiva de picapes premium também se mantém líder absoluta no mercado de picapes grandes. A Ram representa 76% das vendas do mercado. Somente no mês de setembro foram vendidas, quase 80% de todo o segmento. E a Rampage segue como grande destaque de vendas. Em setembro, foram 2.113 unidades emplacadas, que contribuíram para as 17.681 unidades comercializadas do modelo no ano até aqui.



Prêmios

A marca cresceu seu portfólio com a chegada da nova versão da Ram 1500 e da Rampage, onde aumentou sua participação de mercado e, consequentemente, foi reconhecida por isso. Tanto que levou 16 troféus em importantes premiações do setor automotivo e de outras áreas em 2023. O grande destaque ficou para a Rampage que, inclusive, tem produção desenvolvida em Pernambuco. O modelo levou 11 desses reconhecimentos.



Nova Ram 1500

A primeira Ram House do Nordeste vai abrir as portas com a nova Ram 1500 versão 2025 (foto), cujo lançamento mundial ocorreu em Dallas - Texas. O motor 3.0L Hurricane biturbo 6 cilindros em linha, totalmente novo, agrega ainda mais potência, desempenho, melhor eficiência de combustível e menor nível de emissões para o modelo líder do segmento de picapes grandes a gasolina desde o seu lançamento.

O modelo foi desenvolvido para clientes que buscam exclusividade e força para aproveitar a vida da melhor forma. Além da melhoria na performance, recebe também um novo design dianteiro, novos itens de tecnologia e de assistência à condução, passando a ser ADAS nível 2, entre vários outros atrativos.

Sobre o Grupo Italiana

A Italiana surgiu no Recife em 1998 com o Sr. José Américo Mendonça e seu filho, Marcony Mendonça, que hoje está à frente do Grupo Italiana, como diretor-presidente, juntamente com seus filhos, os diretores Matheus e Felipe Mendonça. O trabalho com a Fiat começou em 1998, enquanto com a Jeep foi iniciado em 2015.

O Grupo Italiana foi certificado 15 vezes como um dos melhores ambientes de trabalho de Pernambuco pelo conceituado selo Great Place do Work (GPTW), além de XX anos no JC Recall de Marcas. É líder de vendas Fiat em Pernambuco, líder no mercado de concessionárias de Caruaru entre todas as marcas e possui a loja (ponto de venda) que mais vende Jeep em Pernambuco.