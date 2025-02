Bets crescem nacionalmente e se tornam principais patrocinadoras do Carnaval no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos últimos anos, o mercado de apostas esportivas experimentou um crescimento rápido no Brasil. Presente cada vez mais em eventos, redes sociais, programas de TVs e no dia a dia de vários artistas, o fenômeno tem ganhado ainda mais espaço com a legalização no país. Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Datahub, entre 2021 e 2024, o crescimento desse segmento superou 734%.

Com a proximidade do Carnaval, a festa mais popular do Brasil, as Bets também são ‘atrações confirmadas’ em diferentes estados. As casas de apostas estão nas folias de rua ou privadas, de pequeno e/ou grande porte. Como é o caso da MC Games, empresa pernambucana com mais de um ano de atuação, que já confirmou sua presença em diversas celebrações no Nordeste.

Entre os dias 22 de fevereiro e 8 de março, a Bet participará de sete festas no Nordeste. Entre elas, estão o bloco Cabeça de Touro e Cata Ponche, no Recife (PE), Bacalhau na Vara, em Paulista (PE), o Pinto da Madrugada, em Maceió (AL), e um camarote no Galo da Madrugada.

A MC Games marca presença no Carnaval, a festa mais popular do país - DIVULGAÇÃO/MC GAMES

"O Carnaval é uma grande festa, que cumpre um papel fundamental para a cultura e a economia. Nosso investimento vai além do pensar na visibilidade da nossa marca, uma vez que temos a missão de impactar positivamente a vida das pessoas. O patrocínio das bets ajuda a tornar os eventos mais estruturados e proporciona mais conforto aos foliões, gerando também empregos diretos e indiretos. A MC Games acredita que esse crescimento não só fortalece o mercado de apostas, mas também movimenta a economia local e melhora a experiência de quem participa da folia.”, explica o fundador da MC Games Carlos Alberto Silva.

A presença das bets não se restringem apenas às estampas da estrutura dos eventos e na sua divulgação. As bets também estão presentes em brindes, ações de entretenimento e até lounge de descanso. Isso porque com a aprovação da Lei 13.756/2018 e com a regulamentação mais recente, o mercado ganhou mais confiança, tanto de operadores quanto de consumidores, criando novas oportunidades de negócios.

Conheça a MC Games

A MC Games é uma plataforma de apostas esportivas e cassino online que já acumula mais de um ano de experiência no setor. Criada com o objetivo de proporcionar uma experiência de jogo de alto nível, a empresa acompanha as tendências e inovações tecnológicas do mercado. Com uma grande variedade de modalidades esportivas, os usuários podem apostar em futebol, basquete, vôlei, tênis, futsal, lutas e muito mais.

A MC Games conta com uma grande variedade de modalidades esportivas, como futebol, basquete e lutas - DIVULGAÇÃO/MC GAMES

Além das apostas em tempo real, a MC Games oferece uma seleção diversificada de jogos de cassino, incluindo opções de cassino ao vivo. O site opera de forma segura e regulamentada no Brasil, seguindo rigorosamente os princípios do jogo responsável e mantendo políticas transparentes de funcionamento.