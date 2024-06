Nova temporada de leilões de imóveis com descontos de até 50% do valor de mercado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leilões marcados para os meses de junho e julho vão trazer excelentes oportunidades para quem almeja adquirir um imóvel com condições especiais de pagamento e com 50% de desconto do preço de mercado. É o caso do apartamento 202 do Edifício Praia dos Jardins, localizado na Rua Guerra de Holanda, no bairro de Monteiro, na Zona Norte do Recife. O imóvel está à venda por R$ 650 mil no primeiro leilão, que acontecerá no próximo dia 4 de junho, e por R$ 182 mil, no segundo certame, previsto para o dia 7 do mesmo mês.



“Essa modalidade de compra proporciona um ambiente competitivo, isso abre portas para oportunidade de investimento e aquisição de bens de grande valor agregado, com preços abaixo do praticado em mercado”, afirma a especialista no mercado imobiliário, a advogada Celina Pessoa de Mello.



Há outras opções variadas de imóveis nos leilões dos dois próximos meses, a exemplo do apartamento 102 do Edifício Vila Verde, localizado na Rua Laurindo Coelho, no bairro de Casa Forte, também na Zona Norte da capital. A propriedade, de cerca de 200 metros quadrados, está à venda por R$ 960 mil, no primeiro certame, marcado para o dia 17 de junho. Já no segundo leilão, previsto para o dia 17 do mês subsequente, o arremate inicial será fixado em R$ 640 mil.



Para quem procura oportunidade de investimento numa propriedade rural, a dica é o leilão da Fazenda Rancho, com 22 hectares de área total. O imóvel fica localizado em Paudalho, município localizado a cerca de 30 quilômetros do Recife. O arrematante pode adquirir o bem por R$ 264 mil no certame marcado para ocorrer no dia 19 de junho.



A participação num leilão de imóveis é simples e sem maiores burocracias. Para se credenciar, basta ser maior de idade e ter registro prévio no site da instituição que está ofertando o imóvel. Apesar disso, convém ficar atento às informações importantes do edital do imóvel, assim como outras particularidades pertinentes à transação.



“É fundamental conhecer todas as entrelinhas do edital. São nelas que o interessado pelo certame fica sabendo se o imóvel está desocupado, se há pendências em relação à taxa condominial e outros aspectos que podem provocar dor de cabeça ao arrematante. A assessoria de um profissional especializado no tema auxilia todo o processo, desde a escolha do imóvel à compra em si”, pontua Celina Pessoa. Os leilões e todas as informações sobre os imóveis estão disponíveis no site de cada leiloeiro. A lista pode ser conferida no seguinte link https://portal.jucepe.pe.gov.br/leiloeiros.