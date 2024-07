MRV expande projetos no Minha Casa, Minha Vida em Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Jaboatão dos Guararapes, município que corresponde a 10% do volume de vendas da MRV, empresa do Grupo MRV&CO, está recebendo um novo empreendimento residencial da construtora. O Residence Park é um projeto com Valor Geral de Vendas na casa dos R$ 125 milhões e e valores médios de R$ 215 mil, vocacionado para a faixa 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida, e oferta de 580 unidades. Com metragem de 40,28 m² e 43,14 m², os imóveis possuem dois quartos. Na área de lazer, contam com churrasqueira, academia descoberta, piscinas adulto e infantil, espaço gourmet, entre outros itens para lazer das famílias.

“Estamos acompanhando um cenário promissor de aumento de pessoas aptas a adquirir um imóvel por meio de políticas como essa, e isso possibilita a realização de sonhos e o impulsionamento na economia local e nacional”, comenta Alessandro Almeida, diretor Comercial da MRV no Nordeste.



A expansão por Jaboatão acompanha os planos da MRV para este ano: de lançamento de mais de 700 novas unidades habitacionais, incluindo os municípios de Paulista e Camaragibe. Para os próximos dois anos, a empresa pretende apresentar mais quatro projetos. Atualmente, ela possui mais de 4,7 mil apartamentos em landbank em Pernambuco.

MINHA CASA MINHA VIDA

A MRV mantém atualmente 100% das suas operações voltadas para o Minha Casa Minha Vida em Pernambuco, inclusive aproveitando a modalidade Entrada Garantida, oferecidado pelo governo do Estado ataravés do Programa Morar Bem. Embora tenha uma alta demanda, ainda espera que haja uma ampliação da medida, para conseguir atender mais pessoas com seus empreendimentos.

O programa oferece atualmente o pagamento da entrada de imóveis, até R$ 20 mil, para a população comrenda de R$ 2.640 que tenham interesse em comprar imóveis de até R$ 190 mil enquadrados no programa federal. O teto do programa, no entanto, tem se tornado uma trava e impedido mais contratações, alcançando a faixa 2 do MCMV, a exemplo do que acontece em outros estados, como o Ceará (com teto de R$ 255 mil).