Rei Charles III retoma agenda pública após diagnóstico de câncer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O rei Charles III fez nesta terça-feira (30) sua primeira aparição oficial em público em Londres desde que foi diagnosticado com câncer, em fevereiro, e depois que os médicos afirmaram estar "muito animados" com o avanço de seu tratamento.

O chefe de Estado britânico, de 75 anos, e sua esposa, a rainha Camilla, foram recebidos por uma multidão em sua chegada ao University College Hospital Macmillan Cancer Centre, uma unidade oncológico no centro de Londres.

O monarca conversou com pacientes que fazem quimioterapia em uma unidade diurna, incluindo Asha Millen, uma mulher de 60 anos com câncer de medula óssea.

"Eu disse: 'como você está se sentindo?' e ele respondeu: 'estou bem'", contou Millen à imprensa.

Outra paciente, Lesley Woodbridge, de 63 anos, disse que o rei se identificou com ela e lhe disse: "tenho que fazer meu tratamento esta tarde também".

Charles III lidera os conselhos da organizações Cancer Research UK e Macmillan Cancer Support, e a rainha, de 76 anos, preside outra associação de apoio a pacientes de câncer chamada Maggie's.

Na entrada do centro de saúde, o casal sorriu e cumprimentou a multidão e os jornalistas antes de conversar com médicos, pacientes e suas famílias.

O rei britânico suspendeu em fevereiro suas atividades públicas quando um câncer foi detectado enquanto tratava uma inflamação da próstata. Ainda não foi revelada a natureza do câncer.

Sua nora Catherine, a princesa de Gales de 42 anos, foi submetida em janeiro a uma cirurgia abdominal e em março anunciou que recebe quimioterapia.

Em seu caso, também não foi divulgado o tipo de câncer. Kate, como é conhecida, é esposa do príncipe William, filho mais velho de Charles e herdeiro ao trono.

O evento desta terça-feira, o primeiro de vários compromissos programados para as próximas semanas, tem o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer e destacar as inovações na pesquisa.

Charles, que chegou ao trono britânico em setembro de 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, foi coroado em 6 de maio de 2023.

Desde seu diagnóstico, ele compareceu a serviços religiosos e algumas audiências. Também continuou administrando os temas oficiais de Estado.

Na sexta-feira, o Palácio de Buckingham anunciou que os médicos estavam "muito animados" com o avanço de seu tratamento e estavam "positivos" sobre sua recuperação.

O tratamento continuará e sua agenda das próximas semanas será reduzida e examinada por seus médicos, disse um porta-voz.

Um compromisso previsto é a visita de Estado do imperador Naruhito e a imperatriz Masako do Japão, em junho.

O rei participou na semana passada de atividades para conscientizar sobre o câncer. "É um tema importante na sociedade atual", declarou à AFP Keegan Gray, um neozelandês de 23 anos residente em Londres.

"Muita gente tem câncer e muitos se calam, sentem vergonha", comentou.

A atriz Annie Rae Donaghy, de 21 anos, destacou que a situação do rei lembra as pessoas que "todo mundo luta contra isto" e vai além da condição social.

Os diagnósticos de câncer de Charles e Kate têm sido uma dor de cabeça para a família real, já que ambos tiveram que suspender seus compromissos públicos.

William também reduziu suas atividades para apoiar a esposa e os três filhos.

Camilla assumiu vários compromissos de seu marido. A princesa Anne e o príncipe Edward, irmãos de Charles, também passaram a realizar algumas funções.

O filho mais novo de Charles, o príncipe Harry, já não participa das funções da realeza britânica, mas deve visitar Londres em 8 de maio para o décimo aniversario dos Jogos Invictus, um evento para veteranos militares feridos fundado por ele.

Depois, viajará à Nigéria com sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle.